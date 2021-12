Stefaan Prinzie pakt Belgische GT-titel in Spa Rally

Stefaan Prinzie heeft zich in Spa verzekerd van de Belgische rallytitel bij de GT’s. De Alpine-rijder had er genoeg aan een tweede plaats.

Prinzie kwam in Spa als leider in de GT-categorie aan de start en moest er vooral rekening houden met Romain Delhez (Porsche 997 GT3). Toen die als leider in de GT-klasse van de baan ging op zondagmiddag was de titel voor Prinzie en copilote Sharon Vermeulen een feit. Het Houthulstse koppel pakte uiteindelijk een tweede plek bij de GT’s en werd vijftiende algemeen.

Lander Dhaene reed zijn Ford Fiesta R2T naar de 22ste plek in Spa. Aaron Ollevier (Peugeot 208 Rally4) finishte 25ste en eindigde als tweede bij de Juniors. Xavier Dekeyser (Renault Clio) werd 31ste, Tuur Vanden Abeele (BMW E21) moest zowel op zaterdag als zondag opgeven met pech. Na problemen met de koppeling moest ook Jens Vanoverschelde, die als corijder het rallydebuut van Junior Planckaert (Ford Fiesta Rally3) begeleidde, opgeven op zondagmorgen.

(JDH)