Stefaan Prinzie mist directe tegenstanders in GT-categorie: “We rijden een beetje verloren”

Stefaan Prinzie is voor de tweede opeenvolgende keer van de partij met zijn Alpine A110 in de WK-versie van de Ypres Rally. Bij gebrek aan voldoende directe tegenstanders in de GT-klasse willen Prinzie en copilote Sharon Vermeulen vooral hun eigen koers rijden.

Stefaan Prinzie en copilote Sharon Vermeulen zijn met hun Alpine A110 opnieuw aan een gevarieerd seizoen bezig met een mix van nationale en regionale wedstrijden. Zo reden ze al twee BK-rally’s, finishten ze als vierde in de Rally van Wervik en werden ze elfde in de Franse Rallye National de Dieppe-Normandie. Onlangs gingen ze Ieper voorbereiden op de gladde wegen van de Boucles Chevrotines.

Telkens gefinisht

“We finishten er als vijfde algemeen”, vertelt de Houthulstenaar. “Het is een kleinere rally en daarin kunnen we al eens meer met het mes tussen de tanden starten. We moesten daar niet per se finishen omdat het een test was, terwijl dat in een marathon als Ypres Rally wel meer het doel is. Het was de dertiende wedstrijd met onze Alpine en dertien keer zijn we aangekomen. We hebben nooit één groot mankement gekend.”

Ik vind het een beetje een ongelijke strijd met de Porsches

Net als bij zijn eerdere uitstappen in het BK krijgt Prinzie een resem Porsches tegenover zich in Ieper, maar hij ziet de Duitse GT’s niet meteen als directe tegenstanders. “Ik vind het een beetje een ongelijke strijd met de Porsches. Wij rijden met een FIA-gekeurde auto en zijn gebonden aan bepaalde regels. We kunnen ook niet anders dan die regels volgen. De Porsches zijn opgebouwd naar Belgische normen en dat frustreert me een beetje. Zeker in een WRC-wedstrijd zouden ze dan ook een restrictor moeten plaatsen, maar dat is niet het geval.”

Ook de tegenstand bij zijn merkgenoten is dunbezaaid. Paul Lietaer wordt er wel één van de blikvangers bij zijn debuut met een Alpine. “Ik hoop dat Lietaer goed presteert en naar prestaties toe is hij zeker beter dan ik. De wagens zijn evenwel niet helemaal te vergelijken. Net als Chris Vandamme rij ik met een klantenversie van de Alpine, terwijl Lietaer een wagen huurt bij Chazel, een tuner die aan de fabriek is verbonden. Zo’n fabriekswagen heeft op zijn minst 30 à 40 pk meer.”

Vooral genieten

“Vorig jaar waren we ook met veel meer Alpines omdat Ieper toen deel uitmaakte van de FIA R-GT Cup. Het is jammer dat we met zo weinig zijn, want daardoor rijden we eigenlijk een beetje verloren. Ik ga gewoon mijn eigen koers rijden, niet teveel naar het klassement kijken en trachten de finish te halen. We zullen vooral proberen te genieten van de wedstrijd en de vele supporters uit de streek die naar Ieper afzakken”, besluit Stefaan Prinzie.