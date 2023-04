Spektakel verzekerd tijdens achtste Slalom van Kuurne: “Interesse Waalse piloten is groot”

Op paasmaandag is de Slalom van Kuurne aan zijn achtste editie toe. Het was Autostal Hemicuda die acht jaar geleden deze slalom nieuw leven inblies. In de jaren 70 en 80 werd het evenement jarenlang georganiseerd op de parking van het Ring Shopping Center tot daar plots een einde aan kwam. Jaren later is paasmaandag de hoogdag voor de autosport geworden aangezien in Kuurne dan traditioneel het kampioenschap slalom op de agenda staat.

Maandag 10 april wordt de Noordlaan opnieuw even de place to be voor heel wat slalompiloten voor de Slalom van Kuurne. Over een traject van anderhalve kilometer meten de beste slalompiloten uit zowel Vlaanderen als Wallonië zich met elkaar. Allemaal proberen ze om zo snel mogelijk doorheen de honderdtwintig smalle poortjes van amper vier meter breed te racen zonder die daarbij te raken want dat zorgt voor strafseconden.

“Met trots kunnen we zeggen dat vanaf dit jaar onze slalom meetelt als onderdeel van het Vlaams en Waals kampioenschap”, vertelt Geert Felhoen van de organisatie van de Slalom van Kuurne.

“Dit zorgt er ook meteen voor dat de interesse van Waalse piloten voor ons event veel groter is geworden. Tot op heden konden we al 50 inschrijvingen noteren. Vanaf 11 uur start onze wedstrijd waarbij alle deelnemers doorheen de dag vier keer het traject moeten afleggen. De snelste van de vier tijden komt in aanmerking voor het eindklassement. Voor het startschot krijgen alle piloten de kans om te voet het parcours af te stappen zodat ze de opstelling van de poortjes zo goed mogelijk kunnen memoriseren. We hopen alvast op goed weer en heel wat enthousiaste bezoekers voor ons evenement dat trouwens volledig gratis is.”

Rally Challenge

Alhoewel de typische slalomwagen eerder klein, vinnig en wendbaar is, wordt ook elk jaar opnieuw een Rally Challenge georganiseerd. Die Challenge staat open voor de krachtige rallywagens, die zich voor één keertje ook willen meten in deze uitdagende discipline. De winnaar van deze Rally Challenge ontvangt meteen ook een gratis start voor de Hemicuda Rally die in oktober georganiseerd wordt.

Instapklasse

“Dit jaar zal er voor het eerst ook een instapklasse worden georganiseerd voor wie nog nooit eerder een slalom reed”, gaat Geert Felhoen verder.

“Zonder enige ervaring of voorbereiding en met de eigen gewone auto, kunnen tot 20 piloten gratis aan onze slalom deelnemen. Er zijn drie voorwaarden. Het voertuig moet een geldige groene keuringskaart hebben, de piloot moet over een geldig rijbewijs beschikken en moet tevens een helm en een overall dragen. Deze helm en overall moeten niet aan specifieke voorwaarden voldoen. Wat we echt niet willen zijn brokkenpiloten. Die halen wij in een mum van tijd van het afgesloten parcours af.” (BRU)