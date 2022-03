Spannende strijd in de eerste Short Rally van Moorslede

Nadat de coronamaatregelen twee jaar roet in het eten kwamen gooien is Autoclub Dadizele er dit jaar eindelijk in geslaagd hun eerste Short Rally van Moorslede te organiseren. Hun geduld werd beloond met een spannende strijd die tot de allerlaatste proef duurde.

De twee topfavorieten, Vincent Verschueren en Melissa Debackere, waren vanaf de eerste klassementsproef op de afspraak. Verschueren was 1.6 seconden sneller op de eerste proef, maar Debackere repliceerde met een besttijd op de tweede proef zodat het verschil tussen beiden slechts 0.6 seconden was na de eerste omloop. Tijdens de tweede omloop nam Debackere het commando over en liep ze tot acht seconden uit.

“Maar tijdens de vijfde proef maakte ik een domme fout en tolde onze Skoda rond zijn as. We liepen geen schade op, maar verloren wel 15 seconden en onze leidersplaats. Ondanks dit foutje had ons vertrouwen geen deuk gekregen en gingen we voluit tot de allerlaatste meter. We waren op de laatste drie proeven telkens sneller dan Verschueren en wonnen zo toch de rally met anderhalve seconde voorsprong. Hopelijk kan dit resultaat nog enkele sponsors overtuigen, want momenteel staan er slechts een drietal rally’s op mijn programma”, aldus Debackere.

Klaar voor grote afspraak

Verschueren moest vrede nemen met de tweede plaats, maar was vooral tevreden over het testwerk. “We kwamen hier de TAC Rally van Tielt voorbereiden. Het asfalt in Moorslede is even glad als de wegen in de omgeving van Tielt zodat we de vering, banden en balans van de wagen bijgesteld hebben. Daarenboven hebben we ook een versnellingsbak met kortere verhoudingen getest. We zijn dus klaar voor onze eerste grote afspraak van het seizoen.”

De derde podiumplaats ging naar Steve Bécaert uit Poperinge. “Onze ambitie was een podiumplaats te veroveren, maar ik blijf toch wat op mijn honger zitten. We wisten dat onze Ford Fiesta R5 geen partij was voor de Volkswagen van Verschueren en de Skoda van Debackere, maar het verschil was wel erg groot. We hebben heel de dag hard gereden en geen fouten gemaakt en toch is onze achterstand aanzienlijk. We kunnen vrede nemen met het feit dat we de snelste waren achter de topfavorieten.”

Stevige comeback

De lokale hardrijder Bert Coene werd dit jaar vierde. “Dit is onze eerste wedstrijd na vier maanden winterstop en dan duurt het even voor ik in het juiste ritme kom. Door mijn trage start moest ik Steve Bécaert laten gaan, maar de beoogde topvijfplaats hebben we toch behaald. Daarenboven kwam ik hier de nieuwe motor roderen en reed ik met een gelegenheidscopiloot zodat dit resultaat vertrouwen geeft naar de toekomst toe.”

De strafste prestatie kwam van Brecht Hoorne die bij zijn heroptreden vijfde algemeen werd. Hij ging Lietaer, Monnens en Dekoninck voor. Benoit Verlinde deed bijna even goed door zijn kleine Renault Clio op een 13de plaats te parkeren.

De Divisie 1&2 werd gewonnen door Jeroen Vanhoutte die meer dan een minuut voorsprong had op zijn eerste achtervolgers. (Filiep Masselin)