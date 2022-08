Slypse verenigingen organiseren testwedstrijd voor piloten Omloop van Vlaanderen

Op vrijdag 2 en zaterdag 3 september is er in Roeselare en omgeving de jaarlijkse rallywedstrijd Omloop van Vlaanderen. In aanloop naar dat rallyevenement slaan de Slypse verenigingen woensdag opnieuw de handen in elkaar voor de organisatie van een shakedown, een testwedstrijd voor rallypiloten.

Woensdagavond wordt een van de kleinste gemeenten in de regio ingepalmd door de rallysport. Een vijftigtal rallypiloten en hun copiloten nemen er deel aan de shakedown.

Kijkzones

“Een belangrijke laatste test met het oog op vrijdag en zaterdag”, aldus burgemeester Ward Vergote (Visie), zelf een ervaren rallypiloot. Langsheen het parcours van 4,66 kilometer voorzien de organisatoren twee kijkzones waar rallyfanaten de wagens voorbij zien snellen.

Die kijkzones worden ingericht in de omgeving van de Slypsstraat en de Sprietstraat en op de hoek van de Steenhovenstraat met de Bloemhoekstraat. “Het centrum van de gemeente is het kloppend hart van de shakedown. Daar kunnen rallyliefhebbers de wagens van dichtbij bewonderen.”

Plaatselijke verenigingen

Ondertussen helpen negen plaatselijke verenigingen het hele evenement mee in goede banen leiden. Zij verzorgen onder andere de catering.

“Het is reeds de derde keer dat de shakedown hier plaatsvindt, we hopen toch opnieuw honderden rallyliefhebbers te mogen verwelkomen.”