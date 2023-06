Servicepark Ypres Rally keert terug naar binnenstad: Dringen op Grote Markt

Het internationale rallygebeuren strijkt volgende week weer neer in Ieper. In tegenstelling tot de voorbije twee jaar wordt het servicepark nu opnieuw opgetrokken op de Grote Markt. Evelien Deschuytter is verantwoordelijke voor het servicepark. “We zullen in verdiepingen moeten werken”, grapt ze.

Omdat de rally in 2021 en 2022 meetelde voor het WK én door de werken op de Leet, was er in die jaren uitgeweken naar de Rijselstraat en de Oudstrijderslaan. Vanaf dit jaar kunnen de standen terugkeren naar de roots: de zone van de Markt tot aan het Minneplein en de Surmontstraat.

“Ik wil meteen zeggen dat ik dit zeker niet alleen doe”, zegt serviceparkmanager Evelien Deschuytter. “Er is een kern van een zestal mensen, die ik allemaal mijn rechterhanden noem, mijn dream team. We zijn dermate op elkaar ingespeeld, dat we aan een half woord genoeg hebben. En een goede planning lost ook al veel op.”

Vier kilometer nadars

“Daarnaast krijgen we tijdens de rallydagen nog hulp van een pak extra mensen, allemaal vrijwilligers. Zonder hen zou er van een rally geen sprake zijn. Weet dat er bijvoorbeeld mensen zijn die in de servicezone zo’n vier kilometer nadars plaatsen. Een heel zware klus. Vooral als je dan ziet dat passanten na een tijdje gewoon de nadars openen om door te lopen…”

“Elk team wil daar staan. We zullen moeten werken met verdiepingen”

“Tot midden juni hadden de deelnemende teams de tijd om hun zone en het nodige aantal meters aan te vragen. Alles wordt vakkundig uitgewerkt door onze architect, en bijwijlen lijkt dat echt op een grote puzzel leggen. Nadien gaan we ter plaatse alles uittekenen. Geen gemakkelijke klus, want met het doorgaand verkeer en de geparkeerde auto’s hebben we weinig bewegingsruimte. En we proberen ervoor te zorgen dat alle neringdoenden zo goed en zolang mogelijk goed bereikbaar zijn. Ook belangrijk is dat alle teams zich aan de aangevraagde x-aantal meters houden. Als iemand een meter bij de buur gaat pikken, is heel onze planning voor niets geweest.”

Historisch kader

“De terugkeer naar de binnenstad heeft voor- en nadelen. Eerstens kunnen we weinig rekenen op onze plannen van vroegere jaren, aangezien alles qua beschikbare ruimte gewijzigd is. In de Rijselstraat en Oudstrijderslaan was het makkelijker werken om gewoon team na team naast elkaar te doen aansluiten aan één kant van de straat. Nu is het manoeuvreren in de binnenstad voor de grote trucks geen sinecure. Maar we hebben wel weer het unieke, historische kader dat mooie beelden kan opleveren. Al lijkt het erop dat ieder team – als we de aanvragen bekijken – gewoon op de Markt wil staan… We zullen in verdiepingen moeten werken. (lacht)”

Stand plus tuintje

“De Leet lijkt me nu, met de nieuwe fontein, toch een unieke plaats om bijvoorbeeld sponsors of fans te ontvangen. De Surmontstraat, met het aanpalende Astridpark, geeft je dan een soort van tuintje dat gekoppeld is aan je servicestand. Kortom, ook een niet te versmaden locatie. En ook het Minneplein kan uitgroeien tot een plaats waar het heerlijk kuieren is tussen de vele rallywagens. Natuurlijk jammer dat we geen gebruik kunnen maken van het Sint-Maartensplein. We houden wel de ruimtes van het Atheneum als eventuele reserve.”

“Om alles in goede banen te leiden tijdens de rally, schakelen we vijftig stewards in, die het voor de voetgangers én de deelnemers veilig moeten maken. Extra pluspunt voor het publiek is dat dit jaar iedereen weer vrij zal kunnen kuieren langs de servicestanden op de Markt. Vanaf de woensdag kunnen de teams zich vestigen op de Markt en Leet, vanaf donderdagmorgen kunnen de anderen dan hun ruimte innemen op het Minneplein en in de Surmontstraat.” (DT)