Ruim honderd historicwagens present op Ypres Historicfeest

Ieper vormde eind november al langer het decor voor de Ypres Historic Regularity, een regelmatigheidswedstrijd in de geest van de vroegere rally. Dit jaar komt daar ook nog de Ypres Historic Rally bij, samen goed voor meer dan honderd historicwagens.

De komst van het WK rally naar België betekende dat de Ypres Historic Rally niet meer in hetzelfde weekend als de moderne wedstrijd gehouden kon worden. Vorig jaar werd er samen georganiseerd met de Rally van de Monteberg in juni, dit keer kreeg de Historic Rally een plek naast de Ypres Historic Regularity. “We dachten dat alle historicwagens beter zouden samen passen aan het einde van het jaar”, zegt Alain Penasse, voorzitter van Superstage. “De Rally van Monteberg is sowieso bijna altijd volzet, dus leek één groots Historic-moment misschien beter. We zullen evalueren hoe alles verloopt, maar de Ypres Historic Rally opnieuw samen organiseren met de moderne wedstrijd is juni is zeker een optie die we overwegen.”

De bedoeling was aanvankelijk ook om Vlamertinge aan te doen met het servicepark, maar uiteindelijk blijft alles toch gecentraliseerd in Ieper. “Er zijn overal wegenwerken en dat maakte het er niet gemakkelijker op”, gaat Penasse verder. “Het servicepark zal zich nu op Ter Waarde bevinden. Het gesloten wagenpark bevindt zich op de Grote Markt.”

Gratis toegang

Na een openingsproef in Boezinge op vrijdagavond staan zaterdag nog acht proeven op het programma: drie doortochten in Heuvelland en Zonnebeke en twee in Boezinge. “Boezinge is de bekende proef van vroeger, met als enig verschil dat we in het begin een rondje rijden. De toegang tot alle proeven is gratis. De toeschouwers hebben zich tijdens het WK rally heel goed gedragen, dus mag er ook eens iets worden teruggedaan.”

Het deelnemersveld wordt aangevoerd door onder meer Paul Lietaer (Opel Ascona), Patrick Snijers (Chevrolet Corvette), Pieter-Jan Maeyaert (BMW M3) en thuisrijder Cedriek Merlevede (BMW M3). “Na de 6 Uren van Kortrijk zijn er nog enkele inschrijvingen bijgekomen. Ik denk dat we op een veertigtal deelnemers zullen stranden. Veel meer plaats hebben we ook niet, want we hebben ook al zeventig wagens in de regularity-wedstrijd”, besluit Alain Penasse. (JDH)