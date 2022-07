Robbe en Michelle rijden Budapest Rally in gepimpte BMW uit 1984: “Rally met ludieke opdrachten”

Autofreak Robbe Vanbeylen vertrekt op vrijdag 15 juli samen met zijn vriendin Michelle Van der Straeten voor een zevendaagse rally richting Boedapest. “Thema van de rally is ‘back in time’ dus we rijden met mijn BMW uit 1984, die we gepimpt hebben als oude garageservicewagen”, zegt Robbe Vanbeylen.

Als zoon van garagist Andy Vanbeylen, van garage Roxane in de Brugsestraat in Oostkamp, kreeg Robbe Vanbeylen al vlug een grote liefde voor mooie wagens en eigenlijk voor alles wat motoren te maken heeft.

“Ik was nog maar net 18 jaar oud toen ik al een BMW e28 uit 1984 kocht; een fraaie oldtimer. Daar besteed ik nog altijd heel veel van mijn vrije tijd aan en ik ben nu ook aan het uitkijken naar het op orde zetten van een andere oldtimer. Het sleutelen aan auto’s is mijn lang leven en met een vader die een autogarage heeft, is dat natuurlijk ideaal”, zegt Robbe.

De Oostkampse autoliefhebber studeerde net af als industrieel ingenieur en het ziet er niet naar uit dat hij professioneel in de autosector aan de slag gaat. “Ik ga niet zelf met een garage starten maar een heel groot deel van mijn vrije tijd gaat toch wel naar het bezig zijn met auto’s.”

Origineel

En zo stond ook de Budapest Rally op de bucketlist van Robbe. Deze rally over zeven dagen trekt langs de mooiste wegen van negen landen – met onder meer Frankrijk, Italië en Zwitserland – richting de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

“Er wordt ieder jaar met een thema gewerkt en dit jaar is dat back in time. Dus staan mijn vriendin en ik straks met mijn BMW uit 1984 aan de start. Maar het wedstrijdconcept wil dat je toch wat origineel uit de hoek komt, dus daarom hebben we de wagen gepimpt als oude garageservicewagen.”

“Dat is meteen ook een knipoog naar mijn vader als garagist. Hij kon ons oude stickers en allerlei typisch toebehoren uit die tijd aanleveren, net als overalls uit de jaren ‘80 met typische opschriften”, vertelt Robbe.

Opdrachten

“Er doen zo’n honderd teams mee en die kunnen vertrekken vanuit Brussel, Parijs of Amsterdam. Onderweg zijn er punten te verdienen met allerlei ludieke opdrachten. We weten nog niet helemaal wat die zullen zijn, maar vorige jaren zaten er alleszins opdrachten bij zoals een bepaalde afstand, aan lage snelheid uiteraard, rondrijden met iemand op een stoel op het dak van je wagen. Of een Kroaat tien kilometer met je auto laten rijden. (lacht) Het is allemaal nogal luchtig opgevat. Je kunt kiezen of je overnacht op hotel of op een camping. Wij kiezen voor de camping.”

De hoofdprijs is een jaar lang rondcruisen met the dizzy duck, een knalgele Citroën Dyane, een icoon van de eerste editie van de Budapest Rally.