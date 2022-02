Rallyrijder Frank Baert kijkt 2022 hoopvol tegemoet

Voor Frank Baert was 2021 absoluut geen goed jaar. Zowel beroepshalve als in de rallysport kreeg hij met veel tegenslagen af te rekenen.

“Eigenlijk gaat het al twee jaar moeilijk. ’t Boothuis dat wij uitbaten in Beernem ligt aan de oevers van het kanaal Gent-Brugge en ze zijn bezig met de damwanden te veranderen zodat wij ons terras maar voor de helft kunnen gebruiken. Door problemen bij de Waterstaat lagen de werken vorig jaar zo maar eventjes zeven maanden stil. Daarenboven kregen we, net als alle andere restaurants, af te rekenen met de coronamaatregelen en moesten wij meermaals sluiten. Als we dan al open mochten doen, viel er personeel uit met corona zodat we twee flauwe jaren achter de rug hebben.

Afgebroken gaskabel

Ook in de rallysport was Frank Baert niet aan het feest. “Er werden de laatste twee jaar heel weinig wedstrijden georganiseerd en toen we toch een rally konden rijden, werden we telkens achtervolgd door het pechduiveltje. Zo stonden we bijvoorbeeld in de Hemicuda Rally al na driehonderd meter aan de kant met een afgebroken gaskabel.”

Maar Frank laat het hoofd niet hangen en ziet 2022 hoopvol tegemoet. “Tegen de maand mei moeten de werken aan de damwanden klaar zijn en kunnen we weer ons sterke punt – ons terras – gebruiken. Voor dit jaar hoop ik toch een achttal rally’s te kunnen rijden. Ik hang natuurlijk af van de beschikbaarheid van mijn personeel maar een combinatie van de M-Cup met wedstrijden die ik graag rij, moet mogelijk zijn. Ondanks het feit dat Paul Lietaer en ikzelf de ouderdomsdekens zijn van de West-Vlaamse rallysport is de microbe nog levendig. Ik besef wel dat ik niet meer van de snelste ben maar waar we aan de start komen, slaan we geen slecht figuur. Ik vind rallyrijden nog steeds leuk, een andere hobby heb ik nooit gehad.”

Elektronica verboden

Het succes van de M-Cup komt er grotendeels omdat Frank met de BMW een auto in huis heeft die in de algemene rangschikking geen slecht figuur slaat. “Daarenboven zorgt het reglement ervoor dat de kosten beperkt blijven. Zo is alle moderne elektronica verboden en mag de motor niet meer dan 3200 cilinderinhoud hebben. Maar verder is het reglement niet echt streng te noemen en is er bijvoorbeeld complete vrijheid van banden. Met een goede BMW groep M kan je niet alleen in de M-Cup terecht, maar kan je ook in het Belgisch kampioenschap een goed resultaat behalen. Als je ziet dat de merkencup nu al zeven jaar bestaat en er zich ieder jaar meer teams inschrijven – al 22 dit jaar – is dat geen toeval meer.” (FM)