Rallypiloot Andy Lefevere draagt zege op aan Jordy Defoort die in 2020 overleed bij ongeval met quad: “Ik had dit beloofd”

Rallypiloot Andy Lefevere (49), die zondag de rally van Staden op zijn naam wist te schrijven, brengt een mooi eerbetoon aan Jordy Defoort. De beker die hij zondag kreeg, krijgt een plaats op het graf van de 24-jarige jongeman die eind 2020 om het leven kwam bij een quadongeval in Houthulst. “Ik had dit aan de familie beloofd”, aldus de overwinnaar.

Eind 2020 overleed de 24-jarige Jordy ‘Fwoortn’ Defoort na een quadongeval in Houthulst. “Ik woon vlakbij en wist heel snel dat Jordy overleden was. Jordy kwam geregeld als klant langs in mijn autozaak en ik wist ook dat hij een grote rallyfanaat was”, aldus rallypiloot Andy Lefevere.

Hij had van Jordy al de vraag gekregen om ooit eens met ‘De Porsche’, een van de wagens van Andy, mee te mogen. “Maar dat was er niet van gekomen. Na het dodelijk ongeval kreeg ik van de familie de vraag om samen met Jordy’s broer in die auto zijn urne van aan het funerarium tot aan de begraafplaats te brengen.” Andy stemde toe en was erg onder de indruk van de gebeurtenissen. “Jordy was geïnteresseerd in alles dat met auto’s en tuning te maken heeft. Die dag zag ik hoe de autoliefhebbers een hechte groep vormden.”

Andy beloofde de familie van Jordy om ooit ter ere van de overleden autofanaat de rally van Staden te winnen. “De familie van Jordy zet zich al jarenlang in voor het evenement, het leek me dan ook mooi om de rally voor hem proberen te winnen.”

Door gezondheidsproblemen reed de Stadenaar er vorig jaar slecht, maar afgelopen weekend voelde hij zijn moment gekomen. Andy won voor de derde keer in zijn carrière de rally in eigen gemeente. “Deze week nog krijgt de beker een plaats nabij het graf van Jordy.”

Stijgende interesse

De familie van Jordy apprecieert het eerbetoon immens. “Jordy keek enorm op naar Andy. Het was zijn god. We wisten dat Andy dit jaar kans maakte op de eindoverwinning. Als hij zijn zinnen op iets gezet heeft”, aldus vader Serge. Hij zet zich al vijfendertig jaar in voor de rallywedstrijd in Staden. “Na het overlijden van Jordy zijn er verschillende jonge mensen die een handje meehelpen. Mede dankzij die helpende handen is het mogelijk om de rally verder uit te bouwen.”

Voor de eerste keer bestond de Rally van Staden uit vier klassementsproeven. “Je merkt gewoon dat er een immense dynamiek is binnen die organisatie. Mede dankzij die nieuwe jonge gasten is het evenement groeiende en de interesse van de rallyliefhebbers groot”, aldus Andy.

