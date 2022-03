Rallyduo Jonas Dewilde en Jeffrey Vandenbussche rijdt voorlopig al zeven wedstrijden: “Of het er meer worden, hangt af van onze financiële situatie”

Vrijdagavond werd in Staden de voorstelling gehouden van het nieuw rallyteam Jonas Dewilde – Jeffrey Vandenbussche. Ook hun wagen, die gehuurd wordt bij FS-Sport in Luxemburg, is nieuw. Voor de komende Stellantis Cup pakt men uit met een Peugeot 208 Rally 4.

“Mijn rallyverhaal is drie jaar geleden gestart”, opent piloot Jonas Dewilde. “Als navigator kreeg ik eerst Pedro Houthoofd, en tot eind vorig jaar zat Ward Hanssens aan mijn zijde. Laatstgenoemde besliste om persoonlijke redenen om geen rally’s meer af te werken maar zocht wel naar een vervanger.”

“Zelf moest ik dus de zoektocht niet opstarten. Hij kwam direct bij Jeffrey terecht, die al een tiental jaar bij diverse piloten fungeerde maar nog nooit een volledig programma afwerkte. Nu is het wel de bedoeling dat we dit samen doen. Ons seizoen begon met de Rally van Haspengouw. Zonder enige testbeurten met onze nieuwe Peugeot 208 Rally 4 wilden we meteen geen mal figuur slaan.”

“Later rijden we dan ook de Stellantis Rally Cup. Deze omvat vier manches van het Belgisch Kampioenschap en de Rally van Luxemburg. Dit zijn dus allemaal piloten met ofwel een Peugeot 208 Rally 4 ofwel een Opel Corsa Rally 4. Er wordt dus echt met gelijke middelen gestreden in de South Belgian Rally (19 maart), Sezoens Rally (14 mei), Rally van Luxemburg (9 juli), Omloop van Vlaanderen (3 en 4 september) en de Spa Rally (3 en 4 december).”

Agenda

Daarnaast ga ik ook nog deelnemen aan de Rally van Staden, zeg maar mijn thuiswedstrijd, waar ik altijd een degelijke prestatie wil neerzetten. Dit zijn dus zeven rally’s die al op de agenda staan. Het kunnen er natuurlijk meer worden, maar daarvoor moet ook het financieel plaatje kloppen.”

“Gelukkig kan ik rekenen op mijn pa Peter, die voor de centjes zorgt”, aldus de 23-jarige Stadenaar, die samen met zijn vader een zelfstandige zaak runt in dakconstructies en houten bijgebouwen.

(SBR)