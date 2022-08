Rallycrossteam Pinnochio organiseert 22ste autocross

Rallycrossteam Pinnochio uit Sint-Jan ter Biezen bestaat 28 jaar en dit altijd de familie Titeca als organisatoren en ferme fans van de autocross. In het voorjaar organiseerden zij op op zondag 17 april een bijzonder succesvolle autocross op de terreinen van Rik Lemahieu langs de Elverdingseweg te Poperinge.

Op zondag 28 augustus wordt alvast de 22ste editie georganiseerd en dit al voor de vijfde maal op dezelfde locatie . Vader Mario Titeca begon met echtgenote Inge Logie met autocross en met zoon Kenny en zijn echtgenote Cindy Bergerac is de microbe voor autocross alvast niet verdwenen. Ook dochter Kelly Titeca en haar man Peter Meeuws zijn bezeten door autocross, maar zij konden niet aanwezig zijn bij het nemen van de foto.

Zelfs kleinzoon Elias weet al goed wat rijden met wagens voor autocross betekent. De piloten mogen reeds toekomen op zaterdag 27 augustus en op zondag 28 augustus starten de wedstrijden met diverse reeksen van het VACB-BAC kampioenschap vanaf 11.30 uur. De crosspiste die 850 m lang is. Alle info is te verkrijgen via gsm 0495 42 67 88 of 0478 75 24 79.

(PC/Foto MD)