Rally van Staden pakt uit met straf deelnemersveld, zelfs reservelijst is volzet: “Veel piloten testen in functie van Ieper”

In net geen drie weken tijd was de inschrijvings- en reservelijst volledig vol voor de Rally van Staden, die plaatsvindt op 13 en 14 augustus. Automobielclub Staden krijgt daarbij enkele buitenlandse kleppers aan de start, die als prioritaire piloten rijden in functie van de WRC Ardeca Ypres Rally. Zij zullen evenwel niet in het eindklassement in Staden komen.

“Aangezien we met onze rally één week voor de Rally van Ieper gepland staan, hebben we ervan geprofiteerd om prioritaire piloten aan de start te laten komen”, opent voorzitter Janot Vangeenberghe van AMC Staden. “Dat betekent dat zelfs buitenlandse kleppers bij ons komen testen. Hun namen zal je echter niet in het eindklassement zien verschijnen, zodat de piloten in het Belgisch en Vlaams kampioenschap ook nog kans maken om punten te pakken in Staden.”

“Natuurlijk zijn we heel fier dat we jongens als bijvoorbeeld Johan Roussel konden vastleggen. Deze Fransman is wereldkampioen in de klasse WRC 3. Ook Stephane Lefebvre, het wonderkind van Citroën, komt aan de start, net als vaste waardes in het Belgisch rallycircuit als Bernd Casier, Patrick Snijers, Pieter-Jan Michiel Cracco, Gregoire Munster, Vincent Verschueren, Timothy Van Parijs, Paul Lietaer… Het belooft dus zeker vuurwerk te worden op 13 en 14 augustus in Staden.”

Nieuwe parcours

De Rally van Staden omvat dit jaar niet drie, maar vier klassementsproeven. “Tot vorig jaar bleven we binnen de gemeentegrenzen met de kp’s Staden, Oostnieuwkerke en Westrozebeke, maar dit keer trekken we ook naar Hooglede. Die omloop is natuurlijk volledig nieuw, maar ook de oorspronkelijke klassementsproeven zitten in een nieuw kleedje. Zo loopt bijvoorbeeld de kp Staden deels op grondgebied Zarren, wat nooit eerder het geval was. In totaal krijgen de piloten 146 wedstrijdkilometers onder de wielen geschoven.”

Snel gegroeid

In enkele jaren tijd is de wedstrijd gegroeid van een Shortrally naar een ‘effectieve’ rally van Staden met nu al vier klassementsproeven. Duidelijk het werk van vers bloed in het bestuur van Automobielclub Staden. “Enkele jaren geleden zijn enkele gerenommeerde bestuursleden op ‘pensioen’ gegaan en kregen meer dan terecht de titel van erebestuursleden. In hun periode hebben ze schitterend werk geleverd om de rally op de kaart te krijgen.”

“Door hun pensioen moest een grotendeels nieuw bestuur gevormd worden. Ondertussen zorgen elf mensen nu voor de nieuwe wind binnen AMC Staden. Velen kijken daarvoor in mijn richting als voorzitter, maar het is echt een teamwerk waarbij ik één van de schakels ben”, besluit de 44-jarige salesmedewerker uit Moorslede.

Bemanning posten

Het uitbreiden van de klassementsproeven vraagt ook extra medewerkers voor het bemannen van baanposten en toegangscontroles. In dat opzicht zoekt AMC Staden nog enkele vrijwilligers. Zij krijgen naast een financiële vergoeding ook een lunch- en drankpakket. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Sander Bossuyt op 0479 55 15 96.

Inkomtickets

De toegangstickets kunnen via de website amcstaden.be terug online aangeschaft worden voor 20 euro met twee euro reserveringskosten. In het rallycentrum Het Blommenhof betaal je 25 euro. De eerste wagen start op zondag 14 augustus iets voor acht uur ‘s morgens. De rest van het programma kan je lezen op amcstaden.be. (SBR)