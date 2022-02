Rally van Staden krijgt nieuwe datum

Afgelopen vrijdag raakte bekend dat Ieper voor het tweede jaar op rij opgenomen wordt in het lijstje van rally’s meetellend voor het wereldkampioenschap. Die gaat door in het weekend van 19 tot en met 21 augustus. Omdat de Rally van Staden altijd doorgaat op 15 augustus lijkt dit geen ideale datum om te laten doorgaan, vandaar dat AMCS beslist heeft om een nieuwe datum uit te steken. “Vrijdagavond kwamen we met het bestuur samen,” aldus AMCS-voorzitter Janot Vangeenberghe. “Daar hebben we beslist om te veranderen van datum. Natuurlijk betekent dit dat alle aanvragen dus opnieuw binnen moeten, bij onder andere de gemeente Staden. Zolang we geen groen licht krijgen houden we voorlopig de datum nog wat geheim.”

Misschien zou een week vroeger organiseren wel weer eens kunnen zorgen voor een rijkgevuld deelnemersveld met mensen die Staden zouden aanzien als de ultieme test voor de Ardeca Ypres Rally. Vorig jaar kwamen daardoor ook piloten als Grégoire Munster, Kris Princen, Pieter Jan-Michiel Cracco, Pieter Tsjoen, Sébastien Bédoret, Vincent Verschueren aan de start. (SBR)