Rally van Ieper viert zestig jaar met stickerboek: “We zullen ruilbeurzen houden”

De Rally van Ieper bestaat zestig jaar, viert dit jubileum met een stickerboek over de “unieke historie” en licht al een tipje van de sluier rond de komende feesteditie.

De wedstrijd zal dit jaar opgedeeld zijn in drie afzonderlijke wedstrijden, want voor de eerste keer sinds 2019 telt de Historic Rally weer mee voor het FIA European Historic Rally Championship.

“Een leuk kampioenschap omdat een nieuwe generatie bolides die nostalgie oproepen terugkomen, heel leuk voor de toeschouwers”, stelt Alain Penasse, voorzitter van organisator Club Superstage.

Deze afzonderlijke Europese Historic wedstrijd wordt georganiseerd naast de Ypres Rally en de Ypres Rally Divisie 2 die enkel op zaterdag verreden wordt. “Voor de drie verschillende wedstrijden houden we een gemengd servicepark op de Grote Markt van Ieper en de naburige straten”, aldus Penasse “Net als vorig jaar wordt de shakedown opnieuw georganiseerd in deelgemeente Boezinge.”

Ruilbeurzen

De organisator wil het zestigjarig jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. “Om de uitstekende band met de stad Ieper te benadrukken, wordt een uniek stickerboek uitgegeven met aandacht voor de schitterende historie van de Rally van Ieper, de enige Belgische wedstrijd die twee jaar meetelde voor het FIA World Rally Championship.”

Het stickerboek “60 Jaar Ypres Rally” komt er ook naar aanleiding van dertig jaar Historic Rally in Ieper. Het boek is van mei tot eind juni te koop voor vijftien euro bij zestien lokale handelaars in Ieper en de omliggende gemeenten.

“De stickers zullen gratis te bekomen zijn bij een netwerk van deelnemende handelaars en bovendien zullen er ruilbeurzen georganiseerd worden, om verzamelaars de kans te geven ontbrekende exemplaren te bemachtigen.”

Ook tijdens het rallyweekend zal op zaterdag een ruilbeurs georganiseerd worden in de tent. “Dankzij de vzw Centrummanagement in Ieper worden de stickers gratis afgeleverd aan klanten van handelszaken volgens een bepaalde aankoopschijf”, stelt Penasse. “De ruilbeurzen worden voortgezet tot begin september.”

“Unieke historie”

“De historie van de Ypres Rally is uniek in ons land. Na de eerste editie in 1965, promoveerde de wedstrijd al in 1974 naar het Europees kampioenschap. Na enkele jaren werd de 24 Hours of Ypres gepromoveerd tot de hoogste coëfficiënt van het ERC, een status die tot en met 2016 behouden bleef. Vanaf 2006 behoorde de Ypres Rally tot het IRC, de Intercontinental Rally Challenge, een kampioenschap gepromoot voor Eurosport.”

“In totaal stonden maar liefst 12 Wereldkampioenen, samen goed voor 23 wereldtitels, ooit aan de start op de Markt. Wereldtoppers gaande van de Zweed Björn Waldegard, die drie keer de Historic-wedstrijd reed, over Colin McRae en Sébastien Ogier tot onze Thierry Neuville. Met twee WRC-manches in Ieper, gewonnen door Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe en Ott Tänak en Martin Järveoja, kwam de absolute wereldtop naar Ieper, waarbij de wedstrijd wereldwijde aandacht kreeg op televisie.”

Koning van Ieper

“Jarenlang stond het zegerecord op vier overwinningen. Een record gedeeld door Gilbert Staepelaere, Robert Droogmans en Patrick Snijers, tot een zekere ‘Fast Freddy Loix’ het record op elf zeges bracht en daarmee de ongekroonde Koning van Ieper werd.”

(TP)