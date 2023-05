Rally van de Monteberg: Jos Verstappen klopt Davy Vanneste in de sprint

Jos Verstappen heeft in de Rally van de Monteberg zijn allereerste rallyzege behaald. De Nederlander haalde het na een tumultueuze slotfase erg nipt van Davy Vanneste.

Net als in de vorige editie kreeg Davy Vanneste (VW Polo Rally2) opnieuw Jos Verstappen (Skoda Fabia Rally2) als belangrijkste uitdager. Verstappen verloor al vroeg de aansluiting na een foutje, maar omdat Vanneste daarna tien seconden straftijd pakte door een jumpstart op de derde proef bleef de spanning erin. Een schuiver van Vanneste op de natte slotproef deed beide kemphanen uiteindelijk… ex-aequo eindigen.

De beste chrono op de openingsproef bepaalt in dat geval in de winnaar, waardoor Verstappen zijn allereerste rallyzege mocht vieren. “In normale omstandigheden had ik wellicht niet meer gewonnen, maar toen werd het echt nog glad en tricky”, vertelde de voormalige F1-rijder, die na een medisch probleem pas zijn eerste wedstrijd reed dit jaar. “Ik heb een aantal maanden niet kunnen rijden en dat was moeilijk. Ik ben erg blij dat ik op deze manier kan terugkomen.”

Nipt naast een derde opeenvolgende Monteberg-zege

Vanneste greep daarmee erg nipt naast een derde opeenvolgende Monteberg-zege. “Op de laatste proef schoven we nog even rechtdoor, maar verder liep alles fantastisch goed. Jammer dat we het niet konden afmaken”, aldus de Menenaar, die nog Wervik en Ieper op het programma heeft. Hoewel de weersomstandigheden af en toe niet in het voordeel van zijn Porsche 997 GT3 speelden, reed Andy Lefevere toch naar een knappe derde plek op slechts 21” van de winnaar.

Gilles Pyck finishte bij zijn debuut met een Hyundai i20 Rally2 als vierde en eerste streekrijder. “Ik ben blij dat we er heelhuids zijn geraakt, want op harde banden werd nog erg verraderlijk op het einde. We hebben veel kunnen leren en afstellen. Het verschil met de koplopers werd ook telkens kleiner“, vertelde de Poperingenaar.

Ondanks een fout in de slotronde werd de Nederlander Roger Hodenius (Skoda Fabia Rally2) nog vijfde, terwijl Oost-Vlamingen Nicola Stampaert en Vincent Verschueren, afwisselend aan het stuur van een Skoda Fabia Rally2, als zesde eindigden. Na een lekke band van Paul Lietaer (Opel Ascona 400) reed Pieter-Jaen Maeyaert naar de zevende plek en een ruime zege bij de Historics. Maxime Soete (Skoda Fabia Rally2), Philip Barbier (Mitsubishi Lancer Evo X) en Jeoffrey Lerminez (Ford Fiesta Rally2) maakten de top tien compleet.

