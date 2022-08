Rally lokt grootste massa ooit: Chris bouwt dubbeldekterras, Ferre krijgt droomjob

Het eerste wereldkampioenschap maakte van de laatste Ieperse rally een recordeditie. Dat record wordt deze week wellicht weer verbroken: zonder corona komt een nog grotere massa naar de Westhoek.

’t Is zot! Meer woorden had evenementenschepen Diego Desmadryl donderdag niet nodig om de massa op de Grote Markt van Ieper te beschrijven. In een lange rij stonden supporters ’s namiddags aan te schuiven voor een handtekening van hun helden. Talloze cameramensen maakten beelden van piloten en toeschouwers. Onder hen een jonge Ieperling: Ferre Demyttenaere.

“Al van toen ik drie jaar was, ontdekte ik mijn grote passie voor rally en autosport”, vertelt de 23-jarige uit het Ieperse dorp Zuidschote. “Mijn hobby is nu mijn beroep geworden: ik maak beelden voor de organisatoren van de rally en autofabrikant Hyundai. Dat is een hele eer. Ongelooflijk dat mijn eerste beroep meteen een droomjob is.”

Ferre fotografeerde eerder al het eerbetoon van ‘thuisrijder’ en publiekslieveling Thierry Neuville tijdens de Last Post onder de Menenpoort. In plaats van deze en andere beelden te bekijken via sociale media en televisiekanalen in 88 landen, willen meer mensen het rallyspektakel ter plaatse aanschouwen.

“Het publiek is groter en internationaler in vergelijking met vorig jaar, toen er nog coronabeperkingen waren”, aldus Desmadryl. “Het eerste WK maakte van de editie 2021 al een recordeditie met meer dan 50.000 rallyfans in de Westhoek. Nu gaan we daar nog eens los over. Een manche van het WK trekt makkelijk 200.000 bezoekers. Ieper zal dat aantal benaderen. Het evenement is bijna uitverkocht.”

De massa krijgt voor het eerst een inkijk in het servicepark van de WK-piloten op de Grote Markt. Daar prijkt ook het eindpodium, vlakbij horecazaak Les Halles. Zaakvoerder Chris Bevernage maakt er handig gebruik van.

“Boven mijn buitenterras bouwde ik een verdiep, waardoor ik even een dubbeldekterras heb”, zegt Chris. “Op het bovenste terras is plaats voor 150 mensen, die vanop een hoogte van drie meter een mooi zicht hebben op de wagens, die naar het podium rijden. Op de Grote Markt zelf richtte ik nog een stand in voor avondlijke dj-optredens. Met mijn extra initiatieven hoop ik op nog meer drankverkoop. In het stadscentrum is het voor de horeca al heel de week volle bak. Zo’n WK is onbetaalbaar voor de uitstraling van onze stad.”

Ook de landelijke buurgemeenten in de zuidelijke Westhoek pikken een graantje mee. Zoals Geert Decaestecker, uitbater van Sportkaffee Eleven in Langemark.

“Met de enige Vlaamse supportersclub van Neuville mochten we deze wereldvedette hier verwelkomen, een primeur voor mijn café”, vertelt Geert. “Een fan reed bijna 700 km om zijn wagen te laten handtekenen door Neuville. Ik liet speciaal mijn ramen beschilderen met rallytaferelen en karikaturen van Neuville en zijn West-Vlaamse copiloot Martijn Wydaeghe. Ze vonden het prachtig. Hopelijk komen ze nog eens terug.” (TP)