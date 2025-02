Rally Ieper viert 60e verjaardag met stickerboek

Pinkstermaandag 7 juni 1965. Op die dag werd het 1ste Interstallen Criterium verreden, de voorloper van de latere 12- en 24 uren van Ieper en de huidige Ardeca Ypres Rally, die dit jaar op 27 en 28 juni aan zijn 60ste editie toe is. In 1993 kwam daar nog de Ypres Historic Rally erbij, die eind juni ook 30 kaarsjes mag uitblazen op de verjaardagstaart.

De 60ste editie van de Ieperse klassieker, de enige Belgische rally die zelfs tot tweemaal toe tot het FIA Wereldkampioenschap Rally behoorde, willen de mensen van het organiserende Superstage niet zo maar voorbij laten gaan. Tijdens een persconferentie bij Dépot op de Ieperse Grote Markt werden de plannen uit de doeken gedaan door voorzitter Alain Penasse en media-verantwoordelijke Hugo Van Opstal.

Natuurlijk staat Superstage garant voor het organiseren van de Monteberg Rally en de Ardeca Ypres Rally. De eerste wedstrijd voor SuperStage is de Monteberg Rally. Na controles en verkenningen op zaterdag, volgt op zondag 4 mei de hoofdbrok met KP Busseboom, KP Monteberg en KP Mesen-Wijtschate, allemaal ongewijzigd. Aankomst is opnieuw op de Markt van Poperinge.

Europees Historic kampioenschap

Voor de 60ste editie van de Ieperse rally komt dit jaar het Europees Historic kampioenschap terug naar de kattenstad. Er worden dus liefst 3 wedstrijden gereden van 27 tot 29 juni, allemaal startend vanuit hetzelfde servicepark in en om de Ieperse Grote Markt.

Naast de Historic (135km tegen de klok) is er ook de Ardeca Ypres Rally in D1 (225km chronoritten) en zoals in 2024 een wedstrijd in D2 (114km).De historic wedstrijd zal op vrijdag al starten met 2 proeven. Alle wagens tot het bouwjaar 2000 zijn in het Europees kampioenschap toegelaten, zoals een WRC of een Kit Car. Het programma zal ongeveer gelijk lopen met de editie 2024, met op woensdag de Noel Franklin Shakedown in Boezinge, op donderdag is er in Nieuwkerke de Claerebout Potatoes Qualifying stage.

Op vrijdag moeten de deelnemers aan de D1-rally kp Westouter, Wijtschate, Reninge en Langemark 2x afleggen rijden. Op zaterdag staan dan Dikkebus, Watou, Kemmelberg en Zillebeke ook 2x op het programma, en Dikkebus en Watou worden driemaal gereden, waarbij Watou de Power Stage is. D2 rijdt acht proeven op zaterdag, De Historics rijden 2 proeven op vrijdag, en net als D2 8 op zaterdag. Om iets na 17 uur zou de winnaar bij de “oudjes” het eindpodium bereiken, gevolgd door de mensen van Divisie 2 en 1, die de Grote Markt terug bereiken rond 20 uur.

Stickerboek

Voor de 60ste editie wilde Alain Penasse en de mensen van Club Superstage iets speciaals doen. Naar een idee van schepen Diego Desmadryl(Open Ieper) zal een stickerboek gemaakt worden, die de geschiedenis van 60 jaar Ieperse rally in woord en beeld zal brengen.

Fans mogen nog altijd spectaculaire en opvallende foto’s van 60 jaar Ieper doorsturen naar Ypres60@ypresrally.com.

“Langs deze weg willen we niet alleen de pure rallyliefhebbers bereiken, maar zeker ook de jeugd die in de stijl van de gekende Panini-verzamelboeken wel de nodige stickers zal najagen” aldus Hugo Van Opstal. “Het boek zal te koop zijn bij 16 partners in de regio. Stickers zullen gratis te verkrijgen zijn bij heel wat lokale handelaars, zoals supermarkten, horecazaken, bakkerijen enz.”

“Toen ik de vraag kreeg van Alain aarzelde ik geen moment om mijn ja-woord te geven” aldus Frederic Berville, uitbater van supermarkt De Fijnbek in Dikkebus. “Als gepassioneerd rallypiloot en liefhebber wordt dit volgens mij een fel gegeerd item.”

Ook zijn er plannen voor een ruilbeurs die op de zaterdag van de Ardeca Ypres Rally zal plaatsvinden. Vanaf morgen kan een stickerboek en een Early Bird ticket gekocht worden in voorverkoop voor € 60. Meer info op de website van clubsuperstage.com.

Ook Burgemeester Katrien Desomer en schepenen Diego Desmadryl en Peter De Groote steunen volop het project en de rally in het algemeen.

(DT)