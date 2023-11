Pyck mikt op top vijf in 6 Uren van Kortrijk

Gilles Pyck sluit dit weekend zijn eerste volledige seizoen in een Rally2 af in de 6 Uren van Kortrijk. De Hyundai-rijder kan er dankzij de steun van onder meer Worldkarts nog een extra onvoorziene wedstrijd rijden.

Nadat hij al knap achtste werd in de Ypres Rally liet Pyck zich deze zomer ook opmerken in de Aarova Rally van Oudenaarde, hoewel die slecht begon. “Na een domme fout op de eerste proef zagen we een mooi klassement meteen in rook opgaan”, vertelt de Poperingenaar. “Maar daarna draaiden we de knop om en konden we op de laatste proeven nog enkele mooie dingen laten zien. Op de slotproef reden we onze eerste besttijd in het BK en dat gaf wel een goed gevoel om ons eerste seizoen in een Rally2 af te sluiten. Of dat dachten we.”

Uiteindelijk volgt met de 6 Uren van Kortrijk nog een vierde wedstrijd dit seizoen. “Achteraf kregen we goede reacties van onze sponsors en met Worldkarts als drijvende kracht kregen we toch het budget rond om in Kortrijk te rijden, waarvoor we hen heel dankbaar zijn. Omdat die wedstrijd niet gepland was, is mijn copiloot Emile Mourisse verhinderd. Anton Tanghe, een goede vriend die me in het verleden nog navigeerde, zal hem vervangen.”

Het duo zal in Kortrijk alvast geen gebrek aan tegenstanders hebben.

Vettig parcours

“Jammer genoeg is Andy Lefevere niet van de partij, maar er is een heel mooi startveld met heel wat piloten die aan elkaar gewaagd zijn. Het weer zal ook een bepalende rol spelen. We zullen de wagen nog wat moeten ontdekken in vettige omstandigheden en zonder test zullen we ook weer in het ritme moeten raken. Naast Verschueren, Debackere en Vanneste kijk ik zeker ook uit naar Bjorn Syx, die ongeveer hetzelfde aantal kilometers met een Rally2 in de benen heeft. Ook Boone en Miclotte mag je niet uit het oog verliezen. Onze doelstelling is een plek in de top vijf.” (JDH)