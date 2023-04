Potty-Herman winnen 48ste TAC Rally

De 48e editie van de TAC Rally in Tielt is uitgedraaid op een spannend duel tussen de Waalse piloten Maxime Potty en Cédric Cherain. De ervaren Cherain en de jonge belofte Potty verdeelden de snelste tijden mooi onder elkaar en bij de eindafrekening bleek Potty een handvol seconden sneller te zijn dan Cherain.

Reeds vanaf de eerste klassementsproef werden de waardeverhoudingen duidelijk. Cherain was een fractie sneller dan Potty terwijl de naaste achtervolgers Fernémont, Rouard en De Cecco al een handvol seconden moesten toegeven. Meervoudig winnaar Vincent Verschueren, voortaan genavigeerd door Izegemnaar Jasper Vermeulen, stond toen al aan de kant met een defecte turbo.

Vanaf de tweede snelheidsrit nam Potty het commando over maar het verschil tussen de koplopers bedroeg maximum negen seconden. Tijdens de laatste omloop kon Cherain nog terug komen tot op vijf seconden van de leider maar moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Potty. Voor de jonge piloot uit Hamoir is dit meteen zijn tweede zege van het seizoen en wordt hij door velen al kandidaat nummer één genoemd voor de Belgische titel.

De dichte ereplaatsen waren voor Rouard, Fernémont en Hodenius terwijl geen enkele West-Vlaamse piloot er in slaagde om in de top-tien te eindigen. Kurt Boone leek lange tijd op weg naar de achtste plaats maar op de laatste klassementsproef reed de garagehouder uit Lo-Reninge lek en viel hij terug naar de zeventiende plaats.

West-Vlaams podium

Beste streekpiloot werd dan Pieter-Jan Maeyaert die niet alleen veertiende algemeen werd maar ook het historic gedeelte won na een spannende strijd met Paul Lietaer. Het historic podium was volledig West-Vlaams met de derde plaats van Claude Debue.

In de M-Cup stond er, zoals verwacht, geen maat op de Nederlander Mats Vanden Brand terwijl de lokale piloten Kurt Braeckevelt en Thierry Cokelaere respectievelijk vierde en vijfde werden.

In de kleinere klassen waren de lokale piloten wel aan het feest. Benoit Verlinde, vorig jaar winnaar van de Renault Clio Trophy, kwam aan de start met een Clio Rally4 en won niet alleen de klasse RC4 maar werd ook de beste Junior door alle snelste tijden te realiseren.

Jeroen Catelin won de klasse RC5 met meer dan drie minuten voorsprong terwijl Vincent Verstraete de enige RC3 wagen aan de finish was en dus ook zijn klasse won. Uiteindelijk haalden 52 wagens de finish van deze zeer gladde editie van de TAC Rally.