Populaire M-Cup lokt heel wat teams naar Omloop Van Vlaanderen: “Nationale rally’s rijden in eigen streek dankzij M-Cup”

In aanloop naar de Omloop van Vlaanderen hield voorzitter Boudewijn Baertsoen er aan om troepenschouw te houden. Gastheer van dienst was Thierry Cokelaere van de gelijknamige garage in Oostrozebeke die samen met zijn vrouw Katrien en dochters Eline en Julie voor een warm onthaal zorgden, terwijl Cris Algoedt van traiteur Finesse uit Zwevezele de nodige catering voorzien had. Ondanks de verlofperiode tekenden heel wat M-Cuppers present.

“We zijn de M-Cup gestart in 2015. In het seizoen 2014 domineerden de BMW’s het Criterium en toen kampioen Kurt Braeckevelt kenbaar maakte dat hij wou overstappen naar het nationale gebeuren, vreesde hij in de anonimiteit te rijden. We hebben toen met verschillende mensen gepraat en al snel kwam de M-Cup tot stand. Het succes is te verklaren door het feit dat wij een eenvoudig technisch reglement hebben dat zorgt voor bijna gelijkwaardige wagens. Dit jaar hebben we een absoluut hoogtepunt met maar liefst 34 ingeschreven teams”, aldus een trotse voorzitter.

De 52-jarige Cris Algoedt uit Zwevezele is een vaste waarde in de M-Cup. “Het leuke is dat wij een wedstrijd in de wedstrijd rijden en ondanks de felle strijd is de sfeer opperbest. Ik heb al heel wat tweede plaatsen verzameld in de M-Cup, maar winnen zat er voorlopig nog niet in. De Omloop van Vlaanderen is in niets te vergelijken met bijvoorbeeld de TAC Rally. Het parcours in Roeselare is veel sneller, maar het asfalt is er minder glad. We gebruiken dus dezelfde afstelling als in Tielt. De unieke Zoning proef is spannend. Je rijdt met verschillende piloten dicht bij elkaar en dat is een totaal ander gegeven dan op een gewone klassementsproef. Dit jaar mikken we opnieuw op de top 3.”

Team Spirit

Autohandelaar Kurt Braeckevelt (53) uit Oostrozebeke won het Criterium van de Omloop van Vlaanderen in 2014 en stapte dan over naar de nieuwe M-Cup. “Met de M-Cup kunnen we op een betaalbare manier wedstrijden van het Belgisch kampioenschap rijden. Daarenboven is de team spirit in de M-Cup uniek, want iedereen helpt iedereen. Mijn beste prestatie in Roeselare was de derde plaats in 2018 en dat wil ik dit jaar graag overdoen. Onze doelstelling is zo hoog mogelijk op het podium te eindigen. Om snel te gaan in Roeselare moet je goed de verschillende soorten asfalt kennen en het vrijdaggedeelte in het donker vind ik tof, want zowel regen als donker zijn mijn bondgenoten. Ook de Zoning vind ik tof. De wagens voor ons zijn een mikpunt en dat is leuk. Voor mij hoeft de rally niet over twee dagen verreden te worden, want dat maakt het allemaal duurder. Gelukkig wonen wij in de buurt en hebben we geen hotelkosten.”

Roeselarenaar Steve Brown is relatief nieuw in de M-Cup. De 52-jarige autohandelaar vindt de M-Cup een leuke formule. “We rijden met bijna gelijkwaardige wagens en door het verlaagde inschrijvingsgeld is het financieel ook een interessante formule. Vorig jaar scoorden we meteen goed in de TAC Rally en dat bij ons debuut in de M-Cup. Ook de Omloop van Vlaanderen was een succes zodat we met ambitie aan de start komen. Het is vooral de bedoeling om een leuk weekend te beleven met het team, alle stress te laten varen en een tof weekend te beleven. De Omloop van Vlaanderen is een thuiswedstrijd, want ik woon op 500 meter van de proef in Beveren en op slechts twee kilometer van de Zoning. Het parcours is leuk met de lange proef in Passendale die mijn voorkeur wegdraagt. De Zoning is leuk, maar eigenlijk niets speciaal: vier maal rechtdoor en vier maal indraaien. Dat de rally over twee dagen verreden wordt is oké, maar de proeven in het donker zijn niet mijn ding. Door nachtblindheid verlies ik er gemakkelijk dertig seconden.”

Verlaagde inschrijvingsgeld is een financieel interessante formule

Gastheer Thierry Cokelaere was vorig jaar tweede in de M-Cup en wil die prestatie graag overdoen. “Ik haalde al driemaal het podium en heb dit jaar dezelfde ambitie, maar het wordt zeker geen gemakkelijke opgave. Ik kom uit de karting en daarom draagt de Zoning mijn voorkeur weg. Ik was er al verschillende malen de snelste, maar ook de rest van het parcours ligt me. Het asfalt is niet zo glad als in Tielt, maar net als bij Steve verlies ik heel wat tijd op vrijdagavond door nachtblindheid. De M-Cup zorgt overigens altijd voor een leuke strijd en bovendien is BMW het automerk dat ik het meest verhandel.”

Eric Deprez is nog iemand die zeer dicht bij het parcours woont. De 56-jarige metaalbewerker uit Roeselare woont op honderd meter van de proef in Beveren. “Vorig jaar zorgde dat voor een toffe sfeer. De ganse familie, 32 man sterk, stond te supporteren voor mij. Doe daar nog de leuke sfeer van de M-Cup bovenop en we komen uit op een toffe rally. We willen opnieuw meedoen voor de klassezege op een toch wel glad parcours waarbij De Zilverberg de referentie is. Als je daar drie jaar op rij zonder brokken doorkomt, dan ben je goed bezig. Voor mij hoeft de Zoning niet echt, want mijn wagen is niet zo snel en daarom moet ik voortdurend in de achteruit spiegels kijken.”

Brecht Lievens (27) is een nieuwkomer in de M-Cup. “Na de overstap van een Opel Manta naar een BMW volgt nu de overstap van regionale rally’s naar het nationaal niveau. Mijn pa rijdt ook in de M-Cup en ik hoop op een mooie strijd met hem. Ik woon in Roeselare zodat ik met ambitie aan de start kom. Een topachtplaats zou mooi zijn en een uitschieter op de Zoning is ook een doel, want ik kom uit de karting. Voor mij wordt het de eerste rally over twee dagen en ook de eerste maal in het donker zodat ik toch wat vraagtekens heb.”

Wedstrijdritme

Patrick Lievens, de 58-jarige mecanicien uit Ledegem, rijdt net als zijn zoon Brecht voor het eerst de M-Cup. “Het is een leuke formule en we kunnen via de M-Cup wedstrijden van het Belgisch kampioenschap rijden aan een voordelige prijs. Ik kom van het Criterium gebeuren waar ik vorig jaar nog zevende werd in de Omloop van Vlaanderen. De overstap van regionale rally’s naar het grotere werk is leuk, omdat we ons nu kunnen meten met de top BMW’s. Dat de rally over twee dagen verreden wordt, juich ik toe, want dat betekent voor ons twee dagen feest in het dorp. Met dat motto komen we aan de start.”

Ook voor Izegemnaar Didier Spillebeen (40) is de Omloop van Vlaanderen een thuiswedstrijd. “Dankzij de M-Cup kunnen we enkele nationale rally’s rijden in eigen streek en dan staan de TAC Rally en de Omloop van Vlaanderen uiteraard met stip in mijn agenda. Van mijn 16 deelnames in Roeselare onthoud ik vooral mijn tweede plaats in het Criterium in 2006. Het parcours is snel en glad met een goed wedstrijdritme waarbij uithouding ook een belangrijke rol speelt. Het leuke aan twee dagen rally is dat ik op vrijdag aanval om een goede startplaats te hebben op zaterdag en dan op zaterdag verder doe op een goed wedstrijdritme.”