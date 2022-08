Poperingse rallypiloot toont vijf plekken waar hij spektakel verwacht

Filip Pyck zal voor de 27ste keer aan de start verschijnen van de Ieperse rally. Hij kiest ietwat noodgedwongen voor het nationale gedeelte, waarin hij samen met copiloot Bernard Kerckhof hoopt een sterke prestatie neer te zetten met zijn Mitsubishi. Een topdrieplaats is zeker niet uitgesloten. Door zijn jarenlange ervaring is de Poperingse koffiebrander de ideale gids om ons enkele mooie puntjes langs het traject aan te duiden.

“Een nieuwe klassementsproef, waarbij volgens mij de oversteek van het kruispunt Barlebuizestraat-Legerstraat wel een flink deel spektakel kan opleveren. Het kruispunt ligt niet mooi rechtover elkaar, een pif-pafpassage zoals ze dit in rallytermen noemen. Bovendien is snijden niet echt mogelijk bij de oversteek, gezien de gracht meteen opduikt. Mogelijk zal iemand zich hierop wel miskijken. Het zou me echt verwonderen mocht iedereen hier heelhuids doorkomen. Na deze situatie kun je de wagens nog een groot gedeelte volgen op de grote baan, de Blasiusstraat, richting Proven.”

Dit punt is misschien het gemakkelijkst te bereiken via de Bankelindeweg in Krombeke, aan het kruispunt met de Legerstraat rechtsaf.

KP Reninge

“Het kruispunt van de Nieuwstraat en de Molenstraat, nabij het kapelletje, wordt tweemaal aangedaan en is in feite een dubbel punt. Het is een zeer technisch gedeelte, waarbij in de eerste passage de handrem zeker dienst zal doen. Wie naar deze snelheidsrit trekt, kan dus op dit punt de wagens tweemaal zien doorkomen. Wel niet zo makkelijk te bereiken, gezien deze situatie eigenlijk midden de proef ligt. De beste route is de weg van Zuidschote naar Reninge, en dan linksaf in de Groenestraat. Er kan natuurlijk nog een flink eind stappen volgen.”

Vorig jaar werden Reninge en Vleteren in één naam genoemd als snelheidsrit van 15 km. Nu bedraagt Reninge 15 km en Vleteren 11,97 km. Op de 15 km van Reninge klokte Thierry Neuville in 2021 met 7’49”0 de snelste tijd (gem. snelheid 115,1 km/u).

KP Westouter

“De snelle en vlotte waaiers in de Roodkruisstraat tonen aan welke piloten het lef hebben om hier voluit te gaan. Een echte rallyliefhebber zal er hier van genieten te zien bij wie de stoplichten aangaan of wie anderzijds de voet van het gaspedaal niet haalt. Voor de mannen met een groot hart. Anderzijds heb je ook nog op Westouter de situatie aan De Linde, nabij de Paardebilkstraat/Casselstraat, waar de piloten doorkomen op heel gladde asfalt en menig rijder heeft daar ook al een schuiver gemaakt, ikzelf inclusief. Beide situaties zijn het gemakkelijkst te bereiken via de weg van Westouter naar Poperinge en liggen telkens links van deze weg.”

Voor het eerst wordt de proef in Dikkebus in omgekeerde richting gereden

Deze proef trekt ook eventjes de grens over, en finisht dicht tegen de Zwarte Berg. Vorig jaar klokte Thierry Neuville hier de snelste tijd met 10.27.0, en een gemiddelde snelheid van 112,5 km/u.

KP Dikkebus

“Voor het eerst in het bestaan van de rally zal de klassementsproef van Dikkebus in omgekeerde richting verreden worden. En meteen wordt er van deze klassieker een totaal andere snelheidsrit gemaakt. In voorgaande jaren hebben al heel wat piloten hun tanden stuk gebeten op deze kp. Denken we maar aan de schuiver van de Japanse Toyota-pion Takamoto Katsuta vorig jaar. Volgens mij wordt het vooral uitkijken naar de bekende jump, gezien er nu enkele tientallen meters na de jump meteen een bocht volgt. Deze plaats is te bereiken langs de weg van De Klijte naar Reningelst. Maar ook richting Dikkebus zullen er nog wel enkele tricky situaties de kop opsteken. Zeker een aanrader voor het talrijke publiek.”

KP Wijtschate

“Deze snelheidsrit is onder de naam Sauvegarde al lang een begrip in de Ieperse rally. Net als op KP Westouter zou ik hier aandacht hebben voor de vele waaiers in de Briekestraat, die al jarenlang een publiekslokker zijn. De vaste toeschouwers stippen deze locatie ieder jaar aan. Ook hier kun je zien wie een groot hart heeft en het gaspedaal niet licht. Heel wat rijders zijn hier door de snelle opeenvolging van waaiers ook al in het decor beland. De waaiers zijn immers zeer onoverzichtelijk en het minste foutje kan zich wreken. Best te bereiken via de weg van Ieper naar Kemmel, en over het kruispunt van de Vierstraat kiezen aan de linkerkant voor de Briekeriestraat.”