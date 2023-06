Poperingse Rallypiloot Steve Bécaert heeft dit jaar wat minder ambitie:“Strijden in select groepje, zonder eindnotering in hoofd”

Omdat hij het professioneel erg druk heeft en daarom wat ritme mist, staat de Poperingse Steve Bécaert dit jaar met minder uitgesproken ambities aan de start. De Ford-rijder wil zich vooral amuseren in een onderlinge strijd met merkgenoten.

Heel veel zagen we Steve Bécaert dit jaar nog niet in actie. “Het blijft erg druk met het werk en dat krijgt toch nog altijd prioriteit”, zegt de Poperingse transporteur. “Na Ieper zijn er zelfs nog geen concrete plannen. Toch willen we er steeds bij zijn in de Rally van de Monteberg en de Ypres Rally, onze twee thuiswedstrijden.”

“Jammer genoeg viel de Monteberg wat tegen als test, want al op de eerste proef lieten we ons domweg verrassen. Misschien stonden we iets te gemotiveerd aan de start. Na onze herstart hebben we dan toch onze tijden wat zitten vergelijken met de rest en die stemden ons wel tevreden.”

Ieper maakt dit jaar geen deel meer uit van het WK, maar dat is voor streekrijders allerminst een nadeel, vindt Bécaert. “Het WK is magnifiek voor publiek en ook als piloot is het zeker leuk om eens aan deel te nemen, maar als streekpiloot heb je er eigenlijk weinig aan. Qua aandacht is het misschien een voordeel dat het WK wegvalt.”

“Anderzijds vond ik drie dagen rijden wel leuk, terwijl het parcours nu misschien wat tegenvalt in vergelijking met vroeger. Twee proeven rijden we drie keer, terwijl mooie proeven als Vleteren en Wijtschate zijn weggevallen. Er zitten ook enkele heel korte proeven in en dat vind ik wat jammer. Maar in Ieper wil je er gewoon altijd bij zijn, dan maakt het niet uit hoe het parcours eruitziet.”

Amusement centraal

Voor Bécaert en copiloot Jochen Vandersarren staat het amusement iets meer centraal dan voorheen. “Het klinkt als een cliché, maar we willen vooral uitrijden. Met die ingesteldheid hebben we vorig jaar ook een mooi resultaat behaald. Ook al omdat we minder ritme hebben dan vorig jaar, mikken we nu niet echt op een specifiek eindresultaat. Het wordt meer genieten van de sfeer.”

“Daarnaast kijk ik er wel naar uit om ons wat te meten met bijvoorbeeld Bert Coene, met wie ik ook buiten de rally een goed contact heb. Het is leuker om wat te strijden in een select groepje zonder echt met een algemene eindnotering in het hoofd te zitten.” (JDH)