Piet-Jan-Michiel Cracco ruilt dit seizoen Rally2 wagen in voor gloednieuwe Porsche 991 GT3: “Budgettair interessanter en programma is ook minder tijdrovend”

In de showroom van Inofec Kantoormeubelen langs de Deinsesteenweg in Tielt stelde Pieter-Jan-Michiel Cracco op de vooravond van de TAC rally in Tielt zijn nieuwste rallywapen voor het seizoen 2023 voor aan de talrijk opgekomen media en sympathisanten.

Na de laatste jaren zeer actief mee te strijden in het Belgisch kampioenschap met respectievelijke een Ford Fiesta, Skoda Fabia en vorig seizoen de Huyndai i20 R5 leek het er even op dat de in Oostkamp wonende ondernemer door een drukke professionele agenda in 2023 een sabbatjaar zou moeten inlassen als het over rally rijden ging. Een gedachte waar Pieter-Jan-Michiel zich moeilijk in kon vinden waardoor er gezocht werd naar een oplossing die zowel budgettair als qua tijdsbesteding haalbaar zouden zijn.

“Met een Rally2 wagen moet je veel rijden en testen wil je het echt goed doen, iets wat veel tijd vergt. Uiteindelijk ontstond zo het idee om de Vlaamse BK-wedstrijden met een Porsche te rijden. Het is budgettair interessanter en het programma is ook minder tijdrovend, waardoor ik alles beter kan combineren met mijn werk”, vertelt de 27-jarige Cracco.

Debuut in Tielt

De Tieltse TAC rally zal dus de eerste rally worden met de gloednieuwe Porsche 991 GT3 van preparateur Dekens Motorsport. Naast de nieuwe wagen is ook de samenstelling in de wagen aangepast. Vaste copiloot Jasper Vermeulen kiest namelijk voor een volledig R5 seizoen aan de zijde van Vincent Verschueren waardoor zijn zitje tijdens de rally’s, die beide piloten samen rijden, ingevuld zal worden door Limburger Jordy Cruys. “Dat Jordy en ik al jaren goede vrienden zijn en hij naast ervaring met de Porsche ook mijn vader navigeerde, maakt hem de perfecte persoon voor de job en dus een logische keuze”, weet Pieter-Jan-Michiel, die over de ambities van het komende weekend zeer duidelijk is.

“Op een circuitervaring na, heb ik nog nooit met een achterwiel aangedreven wagen gereden. En ook het vermogen dat toch meer dan 100 PK hoger is dan een R5 maakt dat we vooral hopen op een droog weekend. Als we echt mogen dromen zou een top drie bij de GT’s geweldig zijn, maar of dat tot de realistische mogelijkheden behoort zal na enkele proeven wel duidelijk worden. Al zullen we er alles aan doen om ook voor het nodige spektakel te zorgen bij onze passages.”

Naast de TAC Rally in Tielt zal de Jobfixers Porsche ook te zien zijn in de BK-manches van Bocholt, Ieper en de Omloop en daarnaast staan ook de ORC Rally en de Hemicuda Rally op het programma. (WMe)