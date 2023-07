Paul Lietaer wint TBR Short Rally na een ware thriller

De TBR Short Rally van 2023 zal de annalen ingaan als de spannendste rally in de lange en rijke geschiedenis van Team Bassin Roeselare. Dat uiteindelijk Paul Lietaer aan het langste eind zou trekken, had niemand vooraf durven voorspellen.

Voor de start werden Brecht Hoorne en Steve Bécaert als favorieten getipt, maar beiden zetten zichzelf al snel buiten spel. Brecht Hoorne donderde op de eerste klassementsproef hard van de weg en moest gehospitaliseerd worden voor een spoedoperatie, terwijl Steve Bécaert na de eerste omloop al een mooie voorsprong bijeen gereden had. Maar de transporteur uit Poperinge moest op weg naar de derde snelheidsrit zijn Ford Fiesta R5 aan de kant zetten met een kapotte aandrijfas.

Halve seconde verschil

Jelle Segers nam, met de enige overgebleven R5 wagen, het commando over maar zowel Paul Lietaer als Pieter-Jan Maeyaert volgden op een handvol seconden. Paul Lietaer verhoogde stelselmatig het tempo en was halfweg de wedstrijd al teruggekomen tot op één seconde van Jelle Segers. Jelle Segers miste duidelijk wedstrijdritme om het tempo van Lietaer te volgen en op de voorlaatste klassementsproef gebeurde het onvermijdelijke : Paul Lietaer nam de leiding over en won uiteindelijke met een halve seconde op Jelle Segers.

Pieter-Jan Maeyaert had ook gehoopt mee te doen voor de zege, maar een klein foutje in de voorlaatste proef deed hem beseffen dat de derde plaats algemeen het hoogst haalbare was.

Haperende motor

De strijd om de vierde plaats werd er ook één voor de zege in de GT-categorie. Chris Debyser (Porsche 997 GT3) en Stefaan Prinzie (Alpine A110) hielden elkaar mooi in evenwicht en kregen beiden af te rekenen met tijdsverlies. “Ik werd tijdens de derde omloop opgehouden door Lievens en verloor zo’n vijftien seconden”, aldus Chris Debyser. “Ik was volledig van de kaart toen ik de vernielde wagen van Brecht Hoorne zag liggen en op de volgende proef haperde de motor”, wist Stefaan Prinzie ons te vertellen. Uiteindelijk haalde Chris Debyser het met een handvol seconden.

Stefaan Tsjoens werd knap zesde algemeen en winnaar in de Divisie 1&2, terwijl Vincent Verstraete zevende werd en de klasse 3H won nadat Patrick Snijers zijn Ford Fiesta in de gracht parkeerde. De top 10 werd vol gemaakt door de BMW’s van Lievens en Brown.

Paul Lietaer schrijft geschiedenis met zijn dertiende zege in de TBR, maar hij is ook de eerste piloot die met een “historic” wagen de algemene rangschikking weet te winnen. De 66-jarige Lietaer uit Heestert is een fenomeen, maar dat wisten we al langer dan vandaag.