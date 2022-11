Paul Lietaer pakt negende zege in Ypres Historic Rally

Paul Lietaer (Opel Ascona 400) heeft voor de negende keer de Ypres Historic Rally gewonnen. De Heestertnaar had aan de finish 22” voorsprong op BMW-rijder Pieter-Jan Maeyaert. Streekrijder Fredericq Delplace (Porsche 911) vervolledigde het podium.

De wellicht éénmalige herfsteditie van de Ypres Historic Rally ging vrijdagavond van start met een doortocht over KP Boezinge. Hoewel Paul Lietaer geen fan meer is van proeven in het donker, zette de 65-jarige favoriet toch meteen de toon. Zaterdagmorgen reageerde Pieter-Jan Maeyaert (BMW M3) meteen met twee besttijden in Boezinge en Heuvelland. De Oekenaar nam nipt de leiding over, tot Lietaer in Zonnebeke orde op zaken stelde en zijn achterstand in één ruk goedmaakte. De tweede doortocht in Boezinge leek uiteindelijk beslissend. Maeyaert ging even in de fout en zag Lietaer uitlopen tot acht seconden, een kloof die de Heestertnaar daarna steeds verder wist uit te diepen. Samen met corijder Wouter Knockaert haalde Lietaer het uiteindelijk met 22” van het duo Maeyaert-Dewulf, goed voor zijn negende Historic-zege in Ieper.

“Het was al een tijdje geleden dat we nog met de Ascona hadden gereden,” zei Lietaer achteraf. “We moesten ons wat aanpassen aan het gladde wegdek en maakten daardoor wat foutjes in het begin. Daarna hebben we ons herpakt en enkele besttijden na elkaar neergezet, waardoor we onze voorsprong stelselmatig konden uitbreiden. Het nieuwe concept is wel voor herhaling vatbaar, al mochten er misschien nog een tweetal proeven bij, want de verbindingen waren nogal lang.”

Maeyaert tweede

Pieter-Jan Maeyaert moest uiteindelijk vrede nemen met de tweede plek. “We waren vanmorgen goed gestart, maar uiteindelijk bleek de grip toch een beetje het probleem bij ons. Aan het eind van de rally hebben we ontdekt dat het aan de banden lag. Het parcours was wel verrassend. Soms heel droog maar soms ook heel vuil”, aldus Maeyaert, die heel misschien toch nog aan de start komt van de Spa Rally volgende week.

Achter Lietaer en Maeyaert speelde zich een boeiende strijd af voor de derde plek. Na de vroege opgave van een sterk gestarte Ludovic Vitse (Opel Astra) en een tijdrovende fout van Cedriek Merlevede (Opel Ascona) ging de resterende podiumplaats naar Fredericq Delplace (Porsche 911), die zelf ook even van de baan ging. Claude Debue (Opel Ascona A) verzekerde zich met een vierde plaats van de VAS-titel in Divisie 4, terwijl Kevin Vanmassenhove (Triumph TR7) nipt Mathieu Vandoolaeghe (Mercedes 190) klopte in de strijd om de vijfde plek. De rest van de top tien werd vervolledigd door Cedriek Merlevede (Opel Ascona), Glenn Rogiers (Opel Kadett), Koen Verhaeghe (Ford Escort MK 1) en Michiel Seys (Opel Kadett).