Oudste rally van België zet volop in op de toekomst: “Ambitie om aan te sluiten bij top van Belgische rallysport”

De Omloop van Vlaanderen zit al enkele jaren in de lift en dat is gemakkelijk te verklaren. Enkele nieuwe mensen hebben de bestuursploeg versterkt en sindsdien waait er een nieuwe wind. Rally-technisch stond de wedstrijd al op een hoog niveau, maar het is vooral de benadering van de omkadering die in het oog springt. Ook het feit dat men toekomstgericht werkt, verdient alle lof.

“Dit jaar is het de derde editie onder de nieuwe adviesraad”, opent voorzitter Yves Olivier. “We hebben een harde kern van acht mensen die om de twee weken op dinsdagavond bijeenkomen. Onze rally is groeiende en we willen vooral toekomstgericht werken. Het is dus noodzakelijk om op regelmatige basis samen te zitten en de vinger aan de pols te houden. Zo zijn we nu niet alleen bezig met de Omloop van Vlaanderen 2022, maar ook met die van 2023. Het is voor ons zeer belangrijk dat we verder groeien, want met de hervorming van het Belgisch kampioenschap zullen er straks minder rally’s op het hoogste niveau zijn, en we willen de boot niet missen. Ik durf gerust te stellen dat onze ambitie is om aan te sluiten bij de top van de Belgische rallysport.”

Uniek profiel

“De Omloop van Vlaanderen is de oudste nog bestaande rally in België en we willen dat er opnieuw met respect naar de rally gekeken wordt”, vervolgt Yves Olivier. “We gaan daarom alle registers opentrekken, want we geloven dat we veel troeven hebben. We zitten hier in een economische sterke streek en onze wedstrijd heeft een zeer uniek profiel. We hebben het podium, de servicezone en een klassementsproef op wandelafstand van elkaar en dit allemaal gratis. Als je weet dat die klassementsproef dan nog de spektakelproef Zoning is, dan is het zeer begrijpelijk dat onze rally gemakkelijk een gezinshappening is. Ouders met kinderen kunnen met een gerust hart genieten van de rallysport zonder grote of dure verplaatsingen te doen. Het is ook onze bedoeling om de Omloop van Vlaanderen toekomstzekerheid te bieden. Het is belangrijk dat we een groot draagvlak voor onze wedstrijd creëren en daarom plegen we vaak overleg met het stadsbestuur en de verschillende gemeentebesturen. Zo kiezen we ervoor om de verbindingsritten zo veel mogelijk via grote wegen te laten verlopen en om zo weinig mogelijk door bebouwde kommen te rijden. Tijdens de verkenningen worden controles uitgevoerd, en ook het aantal verkenningen wordt teruggeschroefd. Op die manier wordt de overlast voor bewoners tot een minimum beperkt. Dat ons nieuw elan ook door de deelnemers gesmaakt wordt, merk je aan de interesse van de piloten en de automerken. De Omloop van Vlaanderen telt dit jaar opnieuw mee voor alle Belgische kampioenschappen: het Belgian Rally Championship, het Junior kampioenschap, het historic kampioenschap, het 2WD kampioenschap en het nieuwe Masters kampioenschap dat bestemd is voor piloten ouder dan 50 jaar.”

We willen dat er opnieuw met respect naar de rally gekeken wordt

Hoog tempo

“Verder zijn we de enige wedstrijd in België die alle merkencups aan de start krijgt: de Clio Trophy, de M-Cup en de Stellantis Cup”, vervolgt Yves Olivier. “Daarbovenop is onze rally ook een Porsche-event en zijn er nog twee Britse kampioenschappen die onze rally aandoen: de Mini Sport Cup en de Stage Masters. Het is duidelijk dat we nu al de vruchten plukken van drie jaar hard werken, maar het is even duidelijk dat we nog een lange weg te gaan hebben. We willen de Omloop van Vlaanderen, een monument in het verleden, zijn grandeur teruggeven.”

“Het stramien voor onze 62ste editie is niet veranderd”, vult Marc Vandemoortele aan. “We beginnen op woensdag 31 augustus met een shakedown in Slyps. Vorig jaar ademde het hele gehucht rally uit en dat willen we dit jaar graag herhalen. In de namiddag is er een testsessie voor maximum vijftien piloten en die testsessie is op uitnodiging. Van 16 uur tot 22 uur zijn er dan de vrije testritten en die zijn voor alle deelnemers. De deelnemers kunnen het parcours verkennen op donderdag. De rally zelf start vrijdag om 18 uur. We hebben het startuur verlaat om zo de verkeershinder te beperken. De deelnemers krijgen vijf klassementsproeven voorgeschoteld: Zilverberg, Rumbeke en Zoning na elkaar. Dan volgt er een servicebeurt om vervolgens nogmaals de proeven Zilverberg en Rumbeke af te werken. We hebben gezorgd voor korte verbindingsritten, zodat het tempo hoog zal liggen. Dat maakt dat het vrijdaggedeelte geen opwarmertje meer is, zoals in het verleden.”

‘Power stage’

“Zaterdag volgt dan de hoofdschotel met drie omlopen. We starten om acht uur en er worden vijf snelheidsritten per omloop afgewerkt: Beveren, Houthulst, Passendale, De Ruiter en de Zoning. Omdat onze rally een tweedaagse wedstrijd is, wordt er ook een power stageverreden. In ons geval is dat de laatste doortocht op De Ruiter. In die power stagekunnen de piloten extra punten verdienen voor het kampioenschap. Meestal zetten ze dan nog eens alles op alles. De klassementsproef van De Ruiter is erg technisch en er zijn heel wat stroken gladde asfalt, waardoor dit een moeilijke opgave wordt. Vorig jaar hadden we, in navolging van het wereldkampioenschap, nog een zone voorzien voor een bandenwissel, maar dat hebben we dit jaar niet gedaan op vraag van de meeste teams. Zaterdag verwachten we dan rond de klok van 19 uur de uiteindelijke winnaars op het podium.”

“De inschrijvingen lopen vlot binnen, waardoor we gemakkelijk de kaap van de 100 deelnemers zullen overschrijden”, besluit voorzitter Yves Olivier.

www.omloopvanvlaanderen.be.