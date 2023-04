Oudenburg telt maar liefst twee rallyteams: “Wij zijn geen wegpiraten”

De Arnoldusstad telt twee heel actieve autorallyteams: Nick Couvreur met copiloot Gregory Dewilde (Team Clim’max) en Bjorn Couvreur met copiloot en broer Tjorven Couvreur (Team BTC). Onlangs werd een eetfestijn georganiseerd om geld in het laatje te brengen. “Zo’n activiteit is heel belangrijk voor ons jaarbudget want rally rijden, is een dure sport”, zegt het viertal.

Bjorn Couvreur (41) rijdt al sinds 2006 rally’s. Toen hij vader werd, is hij wel enkele jaren gestopt, om dan in zijn hobby te hervatten. “Ik kreeg de microbe mee van onze vader Fernand. Toen hij gestopt is met rijden, ben ik begonnen. Eerst met een andere copiloot en sinds 2012, toen Tjorven 18 werd, met mijn broer.”

Uitlaatklep

Neef Nick was de volgende Couvreur die door de microbe gebeten werd. “In 2010 was ik al eens copiloot van Bjorn. Door veel de rally’s te volgen, kwam meer en meer de zin om ook te gaan rijden. En sinds 2019 neem ik ook regelmatig deel met Gregory Dewilde naast me. Zo’n rally is een uitlaatklep, laat je toe even de knop om te draaien.” Nicks copiloot was een sterke motocrosser en was Belgisch kampioen 600 cc. “Door een zware crash, met heel wat breuken, ben ik gestopt. En nu vind ik mijn ding in de autorally als copiloot van Nick.”

“Sinds ik aan autorally doe, rij ik veel rustiger op de weg” – Bjorn Couvreur

Alle vier wonen ze in Oudenburg en ze hopen ooit in hun thuishaven een rally te kunnen organiseren. “Daar zijn al gesprekken over geweest, maar tot nu toe zonder enig uitzicht op een mogelijkheid. Er komt natuurlijk heel veel bij kijken, zeker naar veiligheid toe. Want het is niet zo dat wij wegpiraten zijn. We weten wat we doen en hebben onze wagen heel goed in de hand”, vertelt Bjorn. “Weet je, sinds ik autorally doe, rij ik veel rustiger op de weg.”

Kampioen in 2010

Beide teams zijn aangesloten bij Atlantic Koekelare waar ook jaarlijks een rally plaatsvindt. “Ons seizoen begint in maart en duurt tot eind november. De autorally’s die wij rijden vinden, bijna allemaal in West-Vlaanderen plaats. Een wedstrijd rijden we altijd op een afgesloten openbare weg. Het is de bedoeling om zo vlug mogelijk van start naar finish te rijden en zo trachten het Vlaams kampioenschap te winnen. Ik werd in 2010 vast kampioen met toen nog mijn BMW. Nu rij ik met een Subaru van 23 jaar oud en Nick met een Opel Ascona die al dateert van 1976. Daarom rij ik in de moderne klasse en Nick in de historiek”, legt Bjorn uit.

Dure sport

“We zijn heel dankbaar dat we op meerdere sponsors kunnen rekenen, want autorally is een dure sport. Gelukkig kan ik altijd een beroep doen op mijn broer Tjorven als er een technisch defect is. Hij volgde een opleiding tot mecanicien, wat toch de kosten drukt”, geeft Bjorn zijn broer een bedankje. “Het blijft voor ons vier een hobby, waar we ons plezier in vinden en dat gunnen onze partners, ook onze trouwste supporters, ons. Ja, het vraagt een financiële inspanning, maar onze vrouwen spenderen ook geld aan wat zij graag doen. Zo doen we allemaal wat we graag doen.”