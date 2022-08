Ott Tänak wint Ypres Rally

Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) heeft de Ypres Rally gewonnen, de negende van in totaal dertien wedstrijden die meetellen voor het WRC 2022. Nadat Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) zaterdagavond van de baan ging, kwam Tänak aan de leiding. Na een spannende strijd hield de Est zondag Elfyn Evans (Toyota Yaris Rally1) af. De Welshman werd tweede op 5 seconden. Een tijdstraf van 10 seconden op vrijdag kost de Welshman uiteindelijk de zege. Esapekka Lappi (Toyota Yaris Rally1) eindigde als derde.

De Ypres Rally kende een incidentrijk wedstrijdverloop. WK-leider Kalle Rovanperä (Toyota Yaris Rally1) ging vrijdagochtend als een speer van start en won de eerste klassementsrit. In de tweede rit van de dag ging hij in een bochtencombinatie van de baan. Enkele koprollen later was zijn Toyota herleid tot schroot. Toyota Gazoo Racing bouwde vrijdagavond een volledig nieuwe wagen zodat de Fin zaterdag en zondag verder kon rijden. Elfyn Evans kwam aan de leiding, tot Neuville met tweede snelste tijden de eerste wedstrijddag afsloot en de leiding overnam. Tänak volgde op 2.5, Evans op 13.7. Na een misverstand aan boord van de Toyota bood Evans zich één minuut te laat aan bij de tijdscontrole, hij kreeg prompt 10 seconden straftijd.

Zaterdagochtend ging ex-winnaar Craig Breen (Ford Puma Rally1) in de fout. Zijn Puma kwam in de gracht terecht en ging overkop. Einde verhaal voor Breen. Omdat zijn wagen niet meteen verplaatst kon worden, werd de rit stopgezet. Vervolgens begon Thierry Neuville aan een ware demonstratie, hij schuwde daarbij de risico’s niet. Na drie snelste tijden op rij liep hij 17.2 uit op Tänak en 20.4 op Evans. Neuville had de wedstrijd in handen tot hij zich in een linkse bocht bezaaid met stof en gravel liet verrassen. De wagen gleed over de neus in de gracht. Dankzij enkele vlijtige toeschouwers kon Neuville nog even verder rijden om uiteindelijk zijn wagen met een kapotte ophanging rechts vooraan aan de kant van de weg te parkeren. Een enorme ontgoocheling voor Neuville en Martijn Wydaeghe, die er zo naar uitkeken om net als vorig jaar ook dit jaar de Ypres Rally te winnen. Na negen WRC-rally’s wacht het duo nog altijd op hun eerste zege dit jaar.

Crash Neuville

Na de crash van Neuville kreeg Tänak de leiding in de schoot geworpen en begon een felle strijd met Elfyn Evans. Op het einde van de tweede wedstrijddag was het verschil tussen Tänak en Evans 8.2. Met nog vier klassementsritten op zondag bleef alles mogelijk. Evans won de eerste lus van twee ritten en verkleinde zo zijn achterstand op Tänak tot 6.7. In de derde klassementsrit was Evans opnieuw de snelste en bedroeg het verschil 7.2. De Power Stage zou niet alleen beslissen wie extra WK-punten zou scoren maar ook wie deze rally zou winnen. Kalle Rovanperä won de Power Stage en zo dikte hij zijn puntentotaal toch nog aan met vijf punten. Elfyn Evans reed de tweede tijd, voor Thierry Neuville en Ott Tänak. Maar Evans kon slechts 2.2 terugnemen op Tänak, die uiteindelijk de rally won.

Voor Ott Tänak is het na de rally’s van Sardinië en Finland de derde zege dit seizoen, de 17e van zijn carrière. Voor Tänak is het van 2019 geleden dat hij nog eens twee rally’s na elkaar weet te winnen. In dat jaar won hij opeenvolgend de rally’s van Finland en Duitsland. Voor Hyundai Motorsport is het ook al van 2019 geleden dat ze twee opeenvolgende rally’s wisten te winnen. Toen won Thierry Neuville de rally’s van Corsica en Argentinië.

Oliver Solberg (Hyundai i20 N Rally1) eindigde als vierde in de Ypres Rally. Voor de 20-jarige zoon van ex-wereldkampioen Petter Solberg is het zijn beste resultaat in een WK-rally in zijn nog jonge carrière.

WK

In de WK-tussenstand maakt Tänak een flink stuk van zijn achterstand goed op leider Kalle Rovanperä, die met 72 punten voorsprong toch nog een ruime marge heeft op zijn eerste achtervolger. Elfyn Evans is naar de derde plaats geklommen. Thierry Neuville zakt van de derde naar de vierde plaats. Bij de constructeurs blijft Toyota onbedreigd leider voor Hyundai en M-Sport Ford.

In WRC2 ging de zege naar Stéphane Lefebvre (Citroën C3 Rally2), die Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia Evo Rally2) afhield. Chris Ingram (Skoda Fabia Rally2) won het Junior-klassement en gaat Grégoire Munster (Hyundai i20 N Rally2) vooraf. De Belg verloor zondagochtend 10.7 door een lekke band. Munster eindigde als vijfde in WRC2. De volgende WK-rally is die van Griekenland die van 8 tot 11 september georganiseerd wordt.

Behalve voor het WRC telde de Ypres Rally ook mee voor het BRC. De Fransman Stéphane Lefebvre blijft ook na de Ypres Rally foutloos in het Belgisch kampioenschap. Na de rally van Haspengouw, de South Belgian en de Rally van Wallonië was hij nu ook in Ieper de beste. De Brit Chris Ingram (Skoda Fabia Evo Rally2) is tweede, Grégoire Munster (Hyundai i20 N Rally2) derde in het BRC-klassement. De volgende wedstrijd van het BRC is de Omloop van Vlaanderen, die tijdens het eerste weekend van september georganiseerd wordt.