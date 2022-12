Oostendenaar Erik Qvick neemt deel aan de Dakar Classic

Voor de derde keer in de geschiedenis van de Dakar Rally is er opnieuw een Dakar Classic, voor klassieke voertuigen tot het jaar 2000. De equipes rijden doorheen Saudi- Arabië parallel de zelfde route van de ‘grote’ Dakar, maar via speciaal opgezette etappes. Iedere avond komen ze wel in dezelfde bivak aan. In samenwerking met het Spaanse TH Trucks is VR Racing opnieuw van de partij. Dit keer met twee identieke Toyota’s HDJ 80 met Dirk Van Rompuy en Chris Goris en Oostendenaar Erik Qvick met Jean Marie Lurquin.

Erik Qvick is de oprichter van Qvick Motors in Gistel met zetel in Oostende. In de loop der jaren begon hij te rijden in verschillende rally- en circuitwedstrijden, wat resulteerde in enkele nationale kampioenstitels. Ook als monteur richtte hij zich steeds meer op wedstrijdauto’s. Tot op dat moment werd Qvick Motors een bekende leverancier van hoogwaardige circuits en rallyauto’s.

In de Dakar Classic bestaat niet echt een competitie, maar het doel is om met de mooie klassieke rally auto’s de finish te halen. “Je kan het zien als een soort van regularity rally waar het gaat om de gemiddelde snelheid over een afstand in plaats van als snelste de finish te halen.”

De Dakar rally wordt verreden tussen 31 december 2022 en 15 januari 2023. De route voert in veertien etappes vanaf het strand van de Rode Zee door de noord westelijke berggebieden en het diepe zuidoosten door de duinen van het ‘Empty Quarter’ naar de finish aan de Perzische Golf. In de Dakar Classic staan 88 equipes met wagen of vrachtwagen klaar om 6449 km te overbruggen waarvan 3383 km tegen de klok.

Er zijn vier verschillende klassen naargelang het type voertuig en de gekozen snelheid. De piloten worden daarenboven beter en het materiaal professioneler. Antwerpenaar Dirk Van Rompuy is reeds voor de vierde keer van de partij. Tijdens de vorige editie stond hij op een voorlopige zevende plaats en tweede in de klasse H1 toen hij ziek de strijd moest staken. Voor het tweede jaar op rij kiest hij nu voor bijstand van TH-trucks van Rafa Tibau. Diezelfde Tibau verzorgt voor rekening van Provide ook de assistentie voor toprijder Sebastien Loeb, met aan zijn zijde de Belg Fabian Lurquin. Zijn vader, de gerenommeerde woestijnvos Jean-Marie Lurquin, vorig jaar nog op de praatstoel met Van Rompuy, neemt dit keer met Oostendenaar Erik Qvick deel aan de Dakar Classic.

De wagen waarmee Van Rompuy aan de start komt is een Toyota HDJ 80 waarvan het chassisnummer vroeger nog officieel meedeed in competitie. Hierdoor wordt hij nog eens extra ingedeeld in een aparte klasse: de Iconic Classic Club, samen met nog 15 andere teams. De wagen waarmee Erik Qvick en Jean-Marie Lurquin aan de start verschijnen is een identiek exemplaar als die van Dirk Van Rompuy, maar de wagen zelf heeft destijds nooit aan de Dakar deelgenomen. “Dit is mijn eerste deelname”, benadrukt Erik Qvick. “Dit is tot stand gekomen gezien mijn klant Dirk Van Rompuy tijdens de vorige editie tijd verloor door te lang te moeten wachten op de assistentietruck. Vandaar ons idee dat ik mee doe onder de competitie, maar alsook om een snelle assistentie te verzorgen voor de andere wagen. Voor mij is het één groot avontuur zonder grote verwachtingen”, aldus Qvick die dinsdag richting de Dakar vertrekt. De ambitie van Van Rompuy en Goris is om de loodzware wedstrijd te blijven uitrijden met een ereplaats binnen de top tien of een top drie in de klasse H1 en de Iconic Classic Club.

Aan de Dakar Classic nemen met een Toyota ook Eric Claeys uit Veurne met zijn zoon Tom Claeys opnieuw deel. Ook René Declercq uit Ieper is van de partij, samen met John Demeester (Bombardier). De andere Belgische rijders zijn Diego Delespeaux en zijn Franse co-pilote Julie Verdaguer (Volkswagen), Nicolas Delencre / Eric Vandormael (Land Rover), Hugo Duisters / Remco De Vis (NL) (DAF). In eerste instantie was ook het duo Nicola Feryn / Kurt Keysers ingeschreven met een Toyota, maar door het gedwongen forfait van Koen Wauters / Pascal Feryn werd ook deze wagen uit de wedstrijd gehaald. (ACR)