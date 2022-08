Ongezien! Bewoners blussen met gieters gecrashte auto in Ypres Rally

De Ier Craig Breen en zijn co-piloot Paul Nagle maakten een stevige crash mee in de Ypres Rally.

Even ontstond er een brandje vanwege de hete remschijven die in contact waren gekomen met het kurkdroge gras. Met de hulp van de bewoners, met de gieters in de hand, werd de brand snel geblust.

Omdat de wagen bij het uitkomen van de bocht in de gracht lag en niet verplaatst kon worden, werd de klassementsrit onderbroken. Beide piloten kwamen er zonder kleerscheuren vanaf.

De video van de crash en de bluswerken kan je hier bekijken