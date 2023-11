Omloop in hoogste reeks van BK rally

De promotoren van het Belgisch kampioenschap rally hebben de overvolle rallykalender van dit jaar, met niet minder dan 13 rally’s, onder handen genomen en stellen een Divisie 1 en een Divisie 2 voor. TAC Rally valt terug naar Divisie 2, de Omloop van Vlaanderen wordt opgenomen in Divisie 1.

De doorslaggevende maatstaven voor de verdeling waren een goede spreiding in tijd en ook een goede geografische spreiding. Voor Yves Olivier, voorzitter van de Omloop van Vlaanderen, is dit een terechte beloning. “We hebben dit jaar immens hard gewerkt om volgend jaar bij de Divisie 1 rally’s te behoren. We hebben enorm veel geïnvesteerd in de veiligheid en dingen zoals het tracking systeem, het Rode Kruis en RED (artsenteam, red.) wegen zwaar door op ons budget, maar veiligheid staat nu éénmaal bovenaan onze lijst. Jammer genoeg werden we maar karig beloond, want er stonden slechts 67 wagens aan de start. We hadden dit jaar, voor het eerst sedert lang, geen enkele Britse deelnemer”, aldus Yves Olivier.

“We zijn uiteraard blij dat we volgend jaar in de Divisie 1 kunnen organiseren, maar we vragen ons af waarom er zo weinig inspraak is van de organisatoren bij het vastleggen van de rallykalender. Daarenboven vrezen we dat de promotoren een wisselwerking tussen de TAC Rally en de Omloop van Vlaanderen zullen toepassen. Dit jaar hebben we bewezen dat er een breed draagvlak is voor de Omloop van Vlaanderen in onze streek. Zo slaagden we er voor het eerst in een klassementsproef te organiseren in Zwevezele en kregen daar heel wat positieve respons op. Voor volgend jaar hopen we op een samenwerking met Ardooie, waar in het verleden ook een snelheidsrit was.”

“Door onze plaats in het Divisie 1 kampioenschap rekenen we er toch op om in 2024 meer wagens aan de start te krijgen. We weten dat de rallysport erg duur is, maar we mikken toch op 80 wagens. Met een tiental toppers die het kampioenschap rijden, een paar merkencups en de lokale hardrijders die vaste klant zijn bij ons moet dat mogelijk zijn. Of onze promotie naar Divisie 1 ook een invloed zal hebben op de buitenlandse inbreng valt nog af te wachten.Dat we volgend jaar bij de beste zeven rally’s van het land behoren, vind ik ook een mooie en terechte beloning voor de vele tijd die onze talrijke medewerkers in de Omloop van Vlaanderen steken.” (FM)