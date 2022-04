Nieuwe datum en nieuw parcours voor Rally van Staden

Het heeft even geduurd alvorens de exacte datum kon bekend gemaakt worden door AMC Staden, maar de kogel is eindelijk door de kerk. De Rally van Staden vindt plaats op 13 en 14 augustus.

“Zoals als eerder werd gecommuniceerd, maakt de Ardeca Ypres Rally dit jaar opnieuw deel uit van het WRC wat de rallysport in België naar een hoger niveau tilt”, aldus voorzitter Janot Vangeenberghe van AMC Staden. “Om organisatorisch alles in goede banen te kunnen leiden, hebben we dit jaar geopteerd om de Rally van Staden te organiseren op 13 en 14 augustus. Vorig jaar hebben we gezien dat dit effectief geloond heeft.”

“Met trots kunnen we ook meedelen dat dit jaar alle klassementsproeven volledig vernieuwd zijn waardoor we opnieuw met een uitdagende formule naar buiten kunnen komen. En tenslotten breiden we onze wedstrijd uit met een vierde en volledig nieuwe klassementsproef waardoor we onze wedstrijd nog aantrekkelijker kunnen maken.” (SBR)