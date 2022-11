Niels Reynvoet na winst in 6 Uren van Kortrijk“Ik voel me in mijn sas op een modderig parcours”

Dat de 6 Uren van Kortrijk een spannende rally zou worden, hadden we vooraf verwacht. Uiteindelijk draaide het uit op een tweestrijd tussen de Oost-Vlamingen Vincent Verschueren en Niels Reynvoet, waarbij Reynvoet aan het langste eind trok.

Zesvoudig winnaar Vincent Verschueren, genavigeerd door Kortrijkzaan Filip Cuvelier, vertrok zaterdag het snelst en alles liet vermoeden dat het duo op weg was naar zijn zevende zege. Ook op zondag dicteerde Verschueren de wet, maar de verschillen waren nooit groot. Tijdens een hectische laatste ronde veranderde echter het wedstrijdbeeld. Eerst reed de 0-wagen zich vast in de gracht en moesten er normtijden berekend worden en daarna reed Verschueren een fotocel omver zodat de gerealiseerde tijden manueel dienden opgenomen te worden. In al die heisa hadden er weinig mensen door dat Reynvoet een eindoffensief ingezet had en de leiding in handen had genomen.

Juiste banden

Uiteindelijk haalde Reynvoet het met veertien seconden op zijn streekgenoot Verschueren, die het afscheid van het Godrive Team niet kon bekronen met een overwinning. “Het recept voor deze overwinning zat in de juiste bandenkeuze en bovendien voel ik me in mijn sas op een glad en modderig parcours. We gaan nu deze winter veelvuldig testen om klaar te zijn voor een volledig Belgisch kampioenschap volgend jaar”, aldus de winnaar.

“Het recept voor de overwinning zat in de juiste bandenkeuze”

De strijd om de resterende podiumplaats was wel West-Vlaams getint. Er vormde zich een mooie kopgroep met Debackere, Casier, Vanneste, Lietaer, Bécaert en Vanden Abeele. Op de tweede proef moest Bécaert al het strijdtoneel verlaten met een defecte sensor van het gaspedaal terwijl Lietaer tot twee keer toe kostbare tijd verloor toen de motor afsloeg. “Zowel in Marke als op spektakelproef Lavano doseerde ik niet voldoende het gaspedaal en sloeg de motor af, wat ons anderhalve minuut deed verliezen. Dat is leergeld betalen.”

Tijdens de laatste proeven moest Lietaer dan definitief aan de kant met mechanische problemen. Vlak voor het einde reed Casier zich vast op een talud op de snelheidsrit van Moeskroen. “Door het vele schuiven op de gladde wegen heb je ook geen echt idee of de gerealiseerde tijden wel goed zijn.”

“Niets laten liggen”

Het was uiteindelijk de Wervikse Melissa Debackere die de strijd won. “Het was spannend. De wagen deed het prima en wijzelf hebben het beste van onszelf gegeven en niets laten liggen onderweg.” Davy Vanneste bedankte Wim Delporte voor dertien jaar sponsoring met een vierde plaats, terwijl Tuur Vanden Abeele met zijn zevende plaats de derde lokale piloot in de top tien was. “We hebben nooit gedacht in deze groep R5 wagens te kunnen finishen.”

Door het forfait van Stefaan Stouf en het vroege uitvallen van Danny Kerckhof ging de zege bij de historics naar de Waal De Roeck die zeventiende algemeen werd.

Claude Debue is blij: “De VAS-titel is binnen” Voor Avelgemnaar Claude Debue was het dit jaar een lang seizoen. “Onze doelstelling was de VAS-titel bij de historics (regionaal kampioenschap) en daarom reden we tien wedstrijden. Zondagmorgen was ik niet met de juiste banden gestart en had ik weinig vertrouwen in de wegligging. Voor de tweede omloop hebben we dan de banden gewisseld, maar toen het begon te regenen zaten we opnieuw met een verkeerde keuze. Tijdens de laatste ronde waren we wel met het juiste schoeisel op stap. We rukten nog op naar de elfde plaats bij de historics en de tweede plaats in de klasse 4H3 en dat bleek voldoende om na een lang seizoen de VAS-titel te vieren. Ik ben in 2016 opnieuw begonnen met rally rijden en dit is de kroon op het werk.” Hans Delorge opgelucht: “Doelstelling is bereikt” Naast Filip Cuvelier heeft Kortrijk nog een copiloot met een sterke reputatie: Hans Delorge. Vorig jaar eindigde hij aan de zijde van Bedoret knap vijfde. “Onze voorbereiding was niet ideaal. Bedoret is net papa geworden en had dus weinig tijd om de rally voor te bereiden. Dit was pas onze tweede rally samen dit jaar, na een derde plaats in de TAC Rally. Zaterdagavond stonden we zevende en zondag voelde ik al snel het verschil. Sébastien ging al veel later in de remmen en bleef langer op het gas staan in de snelle situaties op dit super glad parcours zodat we opschoven in het klassement. In de eindafrekening werden we opnieuw vijfde. Ik hoop volgend jaar opnieuw enkele keren met Bedoret te kunnen rijden, maar concrete plannen zijn er nog niet.”