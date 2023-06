Niels Reynvoet domineert 12 Uren van Wervik van start tot finish

De 47e editie van de 12 Uren van Wervik kreeg, ondanks de concurrentie van de Rally van Bertrix die meetelt voor het Belgisch kampioenschap, niet minder dan 109 wagens aan de start. Voor veel piloten was dit opnieuw de ultieme test voor de Ieperse rally over twee weken.

Tijdens de eerste omloop maakte Oost-Vlaming Niels Reynvoet zijn intenties meteen duidelijk. Hij realiseerde drie snelste tijden op rij en kwam terug naar Wervik met veertien seconden voorsprong op Davy Vanneste en 25 seconden op Freddy Loix.

Haakse bocht

Tijdens de tweede omloop leek het even fout te gaan voor Reynvoet. “Op de proef van Geluwe kwamen we iets te snel toe aan een haakse bocht en de wagen tolde om zijn as. We verloren vijftien seconden maar liepen gelukkig geen schade op. De resterende proeven verliepen rimpelloos zodat we hier als verrassende winnaars op het podium staan. De West-Vlaamse wegen liggen me blijkbaar goed want dit is, na de 6 Uren van Kortrijk, mijn tweede zege op rij in jullie provincie.

Freddy Loix strandde als tweede op twintig seconden van Reynvoet maar de Limburger zag deze rally vooral als opwarming voor Ieper. Het was immers al acht maanden geleden dat hij nog in een rallywagen zat. De West-Vlaamse eer werd gered door Davy Vanneste. De winnaar van vorig jaar verloor veel tijd op de proef van Geluwe toen hij lek reed en werd dan ook nog eens opgehouden door een veiligheidswagen zodat de Menenaar niet echt tevreden was met zijn derde plaats.

“Mooie revanche”

In de strijd voor de ereplaatsen haalde de Limburger Gunther Monnens het van Bernd Casier en Steven Dolfen. Bernd Casier moest vrede nemen met de vijfde plaats omdat zijn Ford Fiesta problemen had met de hernemingen door een haperende turbo terwijl lokale hardrijder Steven Dolfen knap zesde werd bij zijn kennismaking met de Ford Fiesta R5 en dit ondanks een lekke band op de proef van Wervik.

Bij de historics kon favoriet Paul Lietaer al snel de wedstrijd controleren nadat zijn naaste belager Pieter-Jan Maeyaert van de weg ging. “Ik werd dit jaar al twee maal geklopt door de BMW’s zodat dit een mooie revanche is”, aldus Lietaer. Opvallend was wel het feit dat geen van de snelle BMW’s de finish haalde. Nadat Maeyaert van de weg ging moesten zowel Merlevede als Vanwijnsberghe hun M3 aan de kant zetten met mechanische problemen.

Klaar voor Ieper

In de Divisie 1&2 stond er opnieuw geen maat op Stefaan Tjoens die niet alleen dertiende algemeen werd maar ook een voorsprong van bijna zeven minuten bijeen reed. Het is duidelijk dat Niels Reynvoet en Freddy Loix klaar zijn voor Ieper terwijl de lokale hardrijders Davy Vanneste en Bernd Casier nog wat test- en afstelwerk hebben om in Ieper competitief te zijn. Onder een loden hitte haalden er uiteindelijk 67 wagens de eindstreep.