Niels Pierpont en Steven Dolfen in Ford Fiesta Rally2: “We willen vooral genieten en ervaring opdoen”

Samen met Steven Dolfen rijdt corijder Niels Pierpont elk jaar de dubbel Wervik-Ieper. Voor deze editie verlaat het duo de categorie Rally4 om de overstap te maken naar de hoogste klasse. Bij zijn deelname met een Ford Fiesta Rally2 staan genieten en ervaring opdoen centraal.

Niels Pierpont is in het Ieperse uitgaansleven bekend als uitbater van Club Riba en organisator van onder andere het Highlight Festival. Door het uitgaansleven ontstond ook zijn passie voor de rallysport. “Op mijn zeventiende leerde ik er Nikias Priem kennen”, vertelt Pierpont. “Nikias was actief als rallypiloot en wakkerde bij mij de interesse voor de rallysport aan. Toen hij mij eens meevroeg als copiloot in de Rallysprint van de Monteberg had ik de microbe helemaal te pakken.”

Wat later begon de samenwerking met Kruisekenaar Steven Dolfen. “Ik had hem ooit eens gezegd dat hij me altijd mocht contacteren als hij iemand zocht als copiloot. Een tijdje later belde hij me op en sindsdien rijden we telkens samen. Zowel Steven als ikzelf hebben het erg druk, zodat onze plannen om jaarlijks veel wedstrijden te rijden meestal herleid worden tot een jaarlijkse deelname in Wervik en Ieper. De bedoeling is om dit jaar ook nog de 6 Uren van Kortrijk te rijden.”

Ford Fiesta

Dit jaar maakt de Opel Corsa Rally4 plaats voor een Ford Fiesta Rally2. “We droomden er beiden al lang van om eens met zo’n wagen van start te kunnen gaan, maar dat vereist natuurlijk een serieus budget. We hebben er uiteindelijk ons werk van gemaakt en wonder boven wonder hebben we het volledige project rondgekregen.”

Voor Dolfen en Pierpont draait het hele weekend vooral rond genieten. “We hebben geen specifiek resultaat voor ogen. De wagen is ook niet van de laatste generatie, dus meestrijden met de toppers zit er sowieso niet in. We kunnen natuurlijk wel hoger mikken dan met de Corsa. We willen vooral voort ervaring opdoen met een Rally2 en genieten van het hele weekend. Zodra we de wagen wat onder de knie hebben, zullen we automatisch wel meer de strijd gaan opzoeken”, besluit Niels Pierpont. (JDH)