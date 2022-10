Nicolas Saelens uit Ieper is Europees kampioen GT2

Nicolas Saelens uit Ieper wist zich samen met Stienes Longin uit Leuven tot Europees kampioen te kronen van de Fanatec GT2 European Series in de Pro-Am-klasse. Dit gebeurde na het rijden van de finale op het Circuit Paul Ricard in het Zuid-Franse Le Castellet.

GT2 beschikt over veel meer vermogen, met 640 tot 700 PK, wat krachtiger is dan een GT3-motor. In aanloop naar het laatste raceweekend had het tweetal twaalf punten achterstand op het KTM-duo Rosina-Sladecka. Saelens en Longin deden wat ze voor aanvang hadden vooropgesteld: met hun Audi R8 LMS GT2 in beide races als eerste over de streep komen.

In de eerste manche gaf Saelens, na een turbulente start, het stokje door aan Longin die als tweede reed en hij nam de leiding over. In de tweede manche slaagde de Leuvenaar erin een beslissende kloof te slaan voordat Saelens de klus kon afmaken.

In de loop van het seizoen wonnen de twee partners zes races in de klasse. De West-Vlaming was voorbije zomer in een Limburgs team aan de zijde van onder andere ook Stienes Longin al de sterkste in de 24 Uren van Zolder.

“Deze Europese titel is het mooiste moment uit mijn carrière. Mijn hoed af voor het hele PK Carsport-team, en ook voor Stienes. Hij heeft hier mooie dingen laten zien. Voor dit weekend wisten we dat het heel moeilijk zou worden, maar het is ons gelukt”, aldus Saelens.

(ACR/ Foto Facebook Stiens Longin)