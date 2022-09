Nico Hoflack over Omloop van Vlaanderen: “Voor de Omloop heb ik totaal andere ambities dan in Ieper”

In de pas afgelopen Ardeca Ypres Rally Nationaal finishten Brecht Lievens en Nico Hoflack als derde. Na de declassering van Tom Ceuppens wegens het negeren van een rode vlag klom het Roeselaars-Zonnebeeks BMW-duo zelfs op naar de dichtste ereplaats, na winnaar Kurt Boone (Mitsubsihi).

“We hadden wel verwacht in de top vijf te kunnen komen”, aldus Nico Hoflack. “Maar verder opklimmen hangt ook grotendeels af van de pech of problemen van je directe tegenstanders. En dat wens je niemand toe. Bovendien was dit het debuut van Brecht in één van de moeilijkste rally’s van België. De WRC-wagens hadden gezorgd voor heel diepe coupures, en het traject lag er gevaarlijk bij met het vele grind en zand op de weg. Ieper herbergt sowieso veel verraderlijke punten, en zelfs diverse toppers en ook streekrijders beten hier hun tanden op stuk.”

Debuut

Naar de Omloop van Vlaanderen komend weekend trekt men volgens de Zonnebeekse navigator met totaal andere ambities. “Daar moeten we ten strijde trekken tegen de vele BMW-merkgenoten uit de M-Cup, met uitzondering van Ceuppens. We zullen dus vooral oog hebben voor deze mensen. Bovendien hebben we tussen de twee rally’s door nog een nieuwe versnellingsbak moeten monteren in onze wagen, gezien die op het einde in Ieper wat nukkig begon te doen. Ander minpunt is dat het ook hier het debuut van Brecht zal zijn. De laatste jaren reed ik met Brechts broer Wouter in deze wedstrijd, met de overwinning in het Critérium in 2018 als beste herinnering. We krijgen ook een heel ander parcours dan in de Westhoek, ondanks het feit dat beide rally’s maar 20 km uit elkaar liggen. Van de drie West-Vlaamse BRC-rally’s (Tielt, Ieper en Roeselare) zou ik de Omloop als de gemakkelijkste omschrijven. De coupures zijn niet zo zwaar, en het parcours is maar lichtjes gewijzigd. Na deze rally is mijn kalender voor dit seizoen bijna afgelopen. Enkel nog de rally van Kortrijk staat op het programma naast Matthias Ver Eecke in de Opel Kadett. Vorig jaar debuteerde Mathias in deze wedstrijd, spijtig genoeg met een vroege opgave als gevolg. Nu heeft hij al bewezen in Wervik en de Monteberg (met een BMW E36) uit het goede rallyhout te zijn gesneden. Voor Brecht zal het seizoen normaal aflopen in oktober met de Hemicuda.” (DT)