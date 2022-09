Neuville voor 2e keer aan de start in Nieuw-Zeeland: “Als kind droomde ik van deze rally”

Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) zijn woensdag de enige Belgen die aan de start komen van de rally van Nieuw-Zeeland, de elfde van in totaal dertien WK-rally’s. Na hun eerste zege van het seizoen in Griekenland reist het Belgische duo met vertrouwen af naar Nieuw-Zeeland.

De rally van Nieuw-Zeeland is de laatste gravelrally van het seizoen. Neuville toonde samen met zijn West-Vlaamse copiloot in Griekenland, en eerder ook al in Ieper, dat hij de goede vorm te pakken heeft én dat zijn wagen sterk geëvolueerd is. Getuige daarvan de drie opeenvolgende zeges van Hyundai en de historische triple van het Zuid-Koreaanse merk in Griekenland.

“De rally van Nieuw-Zeeland was een evenement waar ik als kind altijd al van droomde toen ik opgroeide met het kijken naar jongens als Colin McRae en Carlos Sainz op televisie. Voor mij leek het altijd de rally met het mooiste landschap in het WRC. Ik had het geluk er in 2012 aan deel te nemen en het was een ongelooflijk evenement met zeer interessante en leuke proeven. Tijdens de eerste doortocht ligt het gravel er los bij. Bij de tweede passage heb je al meteen meer grip. Het is moeilijk om je op zo’n evenement voor te bereiden, maar we zullen ons best doen om goed te presteren”, zegt Thierry Neuville. In 2012 stond de Belg er aan de start en eindigde toen als vijfde. Tijdens de slotdag won hij drie klassementsritten.

Neuville moest er heel lang op wachten, maar op 11 september won hij zijn eerste rally van het seizoen, zijn eerste zege van het hybridetijdperk. “Het is altijd een goed gevoel wanneer je op het hoogste schavot van het podium mag plaatsnemen”, blikt de Belg terug op zijn zege. “Het maakt niet uit waar, wanneer of met welke wagen je rijdt. Er gaat niets boven winnen. Zeker na een moeilijke periode met veel meer diepte- dan hoogtepunten.”

Neuville kwam ook nog terug op hét gespreksonderwerp tijdens de slotdag in Griekenland: wel of geen teamorders. “Ik zou mijn positie niet zo makkelijk hebben weggegeven, zeker niet met de triple die we scoorden. Ik ben al zoveel jaar bij het team en rekening houdend mét alle pech van begin dit jaar én met onze prestatie die we in Griekenland leverden, verdienden we de zege. Ik begrijp Ott en ik heb er daags voor de slotdag ook met hem over gesproken. Ik wou weten wat de kloof tussen hem en Rovanperä zou zijn als hij won. Wel, als hij won dan moest hij de volgende drie rally’s telkens 17 punten meer scoren dan Rovanperä. Dat is in jaren niet meer gebeurd. Eigenlijk had ik dit jaar al twee à drie rally’s kunnen winnen, maar telkens werd ik geplaagd door technische problemen. Ik denk dat deze zege me wel gegund was.”