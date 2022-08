Naar een West-Vlaams podium bij de Historics? “Ik wil enkel maar vrienden hebben in de rallysport”

Nick Feys, zaakvoerder van de gelijknamige drukkerij in Ingelmunster, is al jaren een graag gezien figuur in de rallysport. Maar naast het feit dat hij sinds 2009 de trouwe sponsor is van Paul Lietaer, neemt hij ook nog verschillende andere initiatieven. Zo kwam onder zijn impuls Junior Planckaert aan de start van de ORC Rally. Voor de Omloop van Vlaanderen nodigde hij de toppers van de Historic rally uit. Wij zaten op de eerste rij en luisterden mee.

“De keuze voor het Historic-gebeuren is voor mij voor de hand liggend: er is veel meer vriendschap onder de piloten”, aldus Nick Feys. “Ze strijden samen en ze vieren samen. Dat is voor mij super mooi. De competitie gebeurt op de klassementsproeven, maar niet op persoonlijk niveau. Dat is pas ontspanning en zoiets vind ik veel minder in de moderne rally. En wat de return betreft: iedereen kent het bedrijf, maar mij kennen ze niet en dat heb ik het liefst.”

Paul Lietaer (65) uit Heestert maakte de overstap van de bekende Opel Manta 400 naar een Opel Ascona 400. “De Manta was een groep B-wagen, terwijl onze Ascona een groep 4-wagen is. Dat betekent concreet dat onze Ascona veel lichter is en over meer pk’s beschikt”, aldus Paul. “De overstap werd bepaald door het feit dat we nog steeds willen winnen en ik had geen zin om zomaar de zoveelste BMW M3 in de rij te zijn. We draaien nog altijd mee vooraan zodat ik onze keuze terecht vind.”

“Ik verkies om de wagen in eigen beheer te hebben, maar voor de Ardeca Ypres Rally huren we een Alpine A110, omdat onze Opel Ascona er niet mag starten. De Alpine heeft aardig wat pk’s, goede remmen en weegt slechts 1.080 kilogram. Publicitair vind ik het ook een leuke auto. De Omloop van Vlaanderen ligt me goed. Enkel de proeven in het donker zijn niet mijn ding, vooral omdat we geen LED en geen Xenon lampen mogen gebruiken bij de Historics. Ook de Zoningproef vind ik goed ondanks het zware ongeval van enkele jaren terug.”

Vooraan meestrijden

Danny Kerckhof (57) uit Beitem is na zijn tweede plaats vorig jaar één van de uitdagers. “Voor mij was de overstap van een BMW 3-reeks naar een BMW M3 een logische stap. De BMW M3 is een fantastische wagen en hoewel ik geen toppiloot ben, kan ik toch vooraan meestrijden. Ik maak nog iedere rally vooruitgang maar mijn motto blijft: de finish halen is de eerste vereiste.”

Op de Zoning-proef wint de grootste motor, het is een echte krachtmeting

“Een auto huren is voor mij geen optie. De eerste rally’s ben je nog vrienden, maar eens er problemen opduiken beginnen de oeverloze discussies en dat wil ik vermijden. Ik wil enkel vrienden hebben in de rallysport. Dat de Omloop van Vlaanderen over twee dagen verreden wordt, vind ik leuk, maar de proeven in het donker liggen me niet. De Zoning is vooral leuk voor het publiek en de servicemensen terwijl ikzelf altijd een kick heb omdat ik de wagen voor mij wil inhalen.”

Pieter-Jan Maeyaert (39) uit Oekene maakte ook de overstap naar een BMW M3. “Ik begon met een Ford Escort RS1800, een leuke wagen maar al snel niet meer competitief. Daarna volgde een Ford Fiesta R5 die niet echt paste bij mijn rijstijl en redelijk duur was. Dan kwamen we bij een Ford Escort Millington terecht die een leuke auto was, maar we hadden geen concurrenten in onze klasse en kwamen tien seconden per proef te kort om ons te meten met de BMW’s.”

“Daarom hebben we nu uiteindelijk gekozen voor een BMW M3 waarmee we de strijd aangaan voor de zege bij de Historics. We hebben de wagen aangekocht, terwijl Mats voor het onderhoud instaat. Ikzelf heb er geen tijd voor en ook te weinig kennis van zaken terwijl we mits correcte afspraken heel tevreden zijn over de geleverde service. De Omloop van Vlaanderen wordt verreden in mijn achtertuin en daarom mag de rally voor mij gerust drie dagen duren in plaats van twee. De Zoningproef is iets aparts: de wagens voor mij maken mij sneller en dat is zeer leuk.”

Stefaan Stouf (50) uit Nieuwpoort brengt opnieuw de Ford Sierra Cosworth in de retro kleuren van Bastos aan de start. “Toen Paul Lietaer als eerste begon met een vierwiel aangedreven wagen, wilden we de boot niet missen en schoven we de Porsche 911 aan de kant. Wij beschikken misschien wel over de wagen met het meeste aantal pk’s (380) maar de Sierra is nog niet honderd procent betrouwbaar. Tijdens de laatste twee rally’s kregen we af te rekenen met motorstoringen. Dat zorgt voor een frustrerend gevoel en ook voor concentratieverlies.”

“Het sleutelen aan de wagen doe ik zelf, want dat is voor mij ontspanning. Het is alleen moeilijker geworden om wisselstukken uit Engeland hier te krijgen door die verdomde Brexit. De Omloop van Vlaanderen ligt me wel. Het niveau ligt zo hoog dat er geen grote verschillen meer kunnen gemaakt worden. Ondanks onze 380 pk ben ik geen te grote fan van de Zoning. Voor mij volstaan één of twee passages.”

Zelf in de autobranche

Bjorn Syx (27) uit Elverdinge heeft zich in korte tijd opgewerkt tot kandidaat-winnaar als hij ergens aan de start komt. “Dit is al mijn tweede BMW M3 en dit om de eenvoudige reden dat er iemand was die absoluut mijn wagen wilde kopen. Zo heb ik na vijf rally’s de wagen verkocht en staat er dit jaar een nieuwe M3 in de garage. De wagen is identiek aan de vorige en heeft alleen een andere versnellingsbak. Een R5-wagen was geen optie omdat het onderhoud van zo’n wagen budgettair niet haalbaar is.”

“Doordat ik zelf in de autobranche zit kan ik gemakkelijk het onderhoud van de BMW zelf doen en ik doe het ook heel graag. Ik rijd graag in Roeselare omdat er veel verschillende soorten asfalt zijn. Vrijdag proberen we een goed ritme te vinden en op zaterdag gaan we er dan helemaal tegenaan. Op de Zoning wint de grootste motor, het is een echte krachtmeting. Ik vind het leuk maar het hoeft niet te veel te zijn.”

Danny Kerckhof: 1. Stouf, 2. Syx, 3. Lietaer.

Stefaan Stouf: 1. Syx, 2. Lietaer, 3. Maeyaert.

Paul Lietaer: 1. Lietaer, 2. Syx, 3. Maeyaert.

Bjorn Syx: 1. Stouf, 2. Syx, 3. Lietaer.

Pieter-Jan Maeyaert: 1. Stouf, 2. Syx, 3. Lietaer.