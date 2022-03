Na wielerklassieker wordt Kemmelberg scherprechter voor rally op hoogste niveau: “WK-promotor vroeg om hen te depanneren. Met plezier, natuurlijk!”

De rally van Ieper maakt voor het tweede jaar op rij deel uit van het wereldkampioenschap én wordt dit keer volledig in de Westhoek verreden: de Kemmelberg vervangt de finale in Francorchamps. Na wielrenners uit de World Tour in het voorjaar, racen de beste rallypiloten in de zomer over de hoogste heuvel van West-Vlaanderen.

De historische eerste deelname aan het wereldkampioenschap vorig jaar had de rally van Ieper mee ‘te danken’ aan de coronamaatregelen in andere landen. Een tweede deelname had men in de Westhoek niet zo snel verwacht.

“Voor dit jaar was er op de kalender nog één plaats beschikbaar en de grootste kandidaat was Noord-Ierland”, zegt Alain Penasse, voorzitter van organisator Club Superstage. “Maar daar kon men de deal niet concretiseren, waardoor de promotor van de World Rally Championship terug naar ons kwam. Ze waren tevreden over de rally van vorig jaar en vroegen om hen te depanneren. Dat doen we met plezier, natuurlijk!”

Alles in eigen streek

Het grootste verschil is dat alles nu in eigen streek blijft. “Vorig jaar deden we een uitstap op zondag naar het mythische circuit van Spa-Francorchamps voor de finish en podiumceremonie”, vervolgt Penasse. “Fraaie beelden, maar de deelnemers moesten in alle vroegte wel een verbindingsrit van bijna 300 kilometer afwerken. Dit jaar blijven we volledig in de Westhoek. Het was praktisch ook niet mogelijk om de WRC-manche af te sluiten op het circuit van Spa-Francorchamps, aangezien op dat moment de voorbereidingen voor de Grote Prijs Formule 1 al begonnen zijn.”

“De grandioze finale is nu de Powerstage op de iconische Kemmelberg, een vaste waarde in onze rally. Het is een moeilijke proef door de kasseien, hellingen en ritmeveranderingen. Daardoor is het parcours heel verraderlijk en gewaardeerd onder de piloten. We starten in Loker en komen aan in Kemmel. Het wordt een kortere proef dan vorig jaar, zodat deze kan uitgezonden worden in 88 landen over heel de wereld. Om een klassementsproef in beeld te brengen, verkiest men een parcours van tussen de 10 en 15 kilometer. Deze rit van 13 kilometer past perfect. De podiumceremonie wordt in Kemmel bij kasteel De Warande georganiseerd.”

Start op Grote Markt

Tijdens de drie racedagen in de Westhoek wordt 282 kilometer tegen de klok gereden op een totaal van 695 kilometer. “Dit aandeel van 40,56 procent aan wedstrijdkilometers is ongezien in het World Rally Championship. Het maakt Ieper extra speciaal”, stelt Penasse. “De wedstrijd opent op 18 augustus met ceremoniële start op de Grote Markt van Ieper, waarna de teams naar Nieuwkerke trekken voor de Shakedown. Op 19 augustus is de openingsproef deze keer in Vleteren, gevolgd door Westouter, Mesen-Middelhoek en Langemark. Op 20 augustus zijn er de klassiekers Reninge, Dikkebus, Wijtschate en Hollebeke. Voor de proef op de Kemmelberg op 21 augustus wordt nog de klassieker in Watou gereden.”

50 miljoen kijkers

In Ieper reageert het bestuur positief dat het opnieuw gaststad wordt. “Een opsteker voor onze horeca en elke autoliefhebber. De vorige editie was een groot succes op vlak van citymarketing. Meer dan 50 miljoen kijkers wereldwijd zagen de rallywagens, die allemaal een sticker met Visit Ypres opgeplakt kregen, in onze streek rijden”, besluit schepen Diego Desmadryl (Open Ieper). (TP)