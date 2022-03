Mike Callens rijdt het VAS-rallykampioenschap met twee navigators : “In onze klasse meestrijden voor de titel”

Het rallyteam Mike Callens en copiloten Graziano Staelens en Jaimy Depoorter stelde in Oostnieuwkerke zijn nieuwe plannen voor. Met een verbeterde Opel Manta rijden ze straks bijna het volledig VAS-kampioenschap, goed voor tien rally’s. De ambities zijn simpel: fun beleven en telkens heelhuids uit de wagen komen.

“In 2006 ben ik in de rallywereld gestapt met deze Opel Manta divisie 4 H4”, opent Mike Callens (40) uit Oostnieuwkerke. “Ik had nooit zware ongevallen en rij nog altijd met hetzelfde voertuig, alleen is die nu nog beter. Nieuw is dat ik voortaan werk met twee navigators. Zij vervangen mijn zus Cindy, die tot twee jaar geleden aan mijn zijde zat. Bedoeling is dat we op één wedstrijd na, de rally van Zuid Limburg, alle wedstrijd in het VAS-kampioenschap rijden, te beginnen met de Short Rally in Moorslede. Onze betrachting is om in mijn klasse te kunnen meestrijden om het kampioenschap, zoals dit me al eerder lukte in het verleden. Maar ik ga geen risico’s nemen, wedijveren met de toppers lukt toch niet.”

Rallydebutanten

Zijn nieuwe copiloten zijn Graziano Staelens en Jaimy Depoorter, die hun debuut maken in de rally. “Zelf heb ik altijd een passie gehad voor de rallysport”, opent eerstgenoemde. “Toen ik met mijn buur Mike aan de praat raakte, hoorde ik dat hij op zoek was naar een nieuwe navigator. Uiteindelijk heb ik ingestemd na een kleine proefrit. Schrik heb ik niet, daarvoor is het vertrouwen te groot in de piloot. De zenuwen zullen natuurlijk groeien naarmate de start in Moorslede nadert”, lacht de 36-jarige schilder.

Ook de 28-jarige ambulancier Jaimy Depoorter is nieuw. “Mijn verhaal is ongeveer hetzelfde als dat van Gaziano. Voor mijn debuut is het wachten tot Wervik. Tot dan zal ik veel info inwinnen bij mijn vader Freddy die jarenlang copiloot was”, aldus de Oostnieuwkerkenaar. Het vernieuwd rallyteam kan rekenen op een mooie schare sponsors maar organiseert over enkele weken ook nog een wijnverkoopactie via Facebook. Bestellen zal ook bij de (co)piloten kunnen.

(SBR)