“Mijn leven is een hogesnelheidstrein”: Martijn Wydaeghe (32), copiloot van wereldkampioen rally Thierry Neuville, blikt vooruit op 2025

Op 24 november kroonden Thierry Neuville en zijn West-Vlaamse copiloot Martijn Wydaeghe (32) zich in Japan tot eerste Belgische wereldkampioen rally. Amper twee maanden later begint het duo in Monte-Carlo alweer aan een nieuw seizoen. Een exclusieve blik op 2025 door de ogen van Martijn Wydaeghe. “Ik ben 250 tot 260 dagen per jaar van huis.”

Martijn Wydaeghe groeide op in Sint-Eloois-Winkel, maar woont tegenwoordig in Andorra, een dwergstaat in de Pyreneeën tussen Frankrijk en Spanje. “Maar het vaakst bevind ik me op een luchthaven, in vliegtuigen en in hotels verspreid over de hele wereld”, vertelt Wydaeghe ons terwijl hij op weg is naar Monte-Carlo, waar van 23 tot en met 26 januari de eerste manche van het nieuwe WRC-seizoen plaatsvindt. “250 tot 260 dagen per jaar ben ik niet thuis door competitie en testwerk. En als ik dan toch in Andorra ben, bereid ik wedstrijden voor. Over een volledig jaar neem ik maximaal 20 tot 25 dagen vakantie. Dat is niet zoveel, maar ik moet eerlijk toegeven dat ik me begin te vervelen wanneer ik langer dan een week thuis ben. Het is goed dat ik dit leven heb. Dat is ook een van de redenen waarom ik naar Andorra verhuisd ben. De faciliteiten zijn er top. Het is het walhalla van de topsport en een ideale locatie om in de bergen te fietsen. De voet van de klim naar skioord Arcalis, bekend van de Tour, ligt in La Massana, waar ik woon op 1.400 meter hoogte. Dat helpt om mijn fysieke conditie op peil te houden. Niet alleen Thierry, maar ook ik als copiloot moet in topvorm zijn. Rally vergt enorm veel van het menselijk lichaam.”

Wydaeghe nam tijdens de kerstperiode, van 22 december tot 4 januari, even rust. “Dat was mijn enige vakantie van het voorbije jaar. Best wel een korte periode, want intussen hebben we alweer twee weken getest in de streek van Monte-Carlo en zaten we enkele dagen in Duitsland voor onder meer content creation en een technische opleiding. Op donderdag 23 januari start het seizoen officieel. Dit is ons leven. Het is een hogesnelheidstrein en je moet zorgen dat je aan boord blijft.”

Monte-Carlo: 23 tot 26 januari

In 2021 maakte Wydaeghe in Monte-Carlo zijn debuut als copiloot van Neuville: derde. Vorig jaar kwamen ze meteen aan de leiding, die ze niet meer afstonden. “Monte-Carlo is een speciale plek voor iedereen die van deze sport houdt. Dit is de Tour de France van de rallysport. Ik ben supertrots dat Thierry en ik vorig jaar onze naam op de erelijst hebben kunnen zetten. Voor Thierry was dat al de vierde keer, maar het blijft speciaal. Dit is een legendarische wedstrijd. Het eerste kippenvelmoment van het jaar.” Monte-Carlo is volgens Wydaeghe een wedstrijd die enorm veel voorbereiding vergt. “Technisch is dit een heel moeilijke rally, op zowel asfalt als gravel. Er komt heel veel bij kijken. Toen ik op 22 december het vorige seizoen afsloot, was ik hier al mee bezig. Deze rally vraagt heel veel gedetailleerde voorbereiding, misschien wel het meeste werk van alle wedstrijden.”

Zweden: 13 tot 16 februari

“Maandag, daags na Monte-Carlo, neem ik het vliegtuig naar Finland om ons materiaal te testen in functie van Zweden. We hebben daar een permanente locatie die aan de winterse omstandigheden aangepast is. Vervolgens zal ik thuis, vanuit Andorra, de voorbereidingen voortzetten. Het pure studiewerk is mijn werk: parcoursen naast die van de voorgaande edities leggen en nota’s herschrijven om het perfecte pakket aan Thierry te bezorgen. We willen niet op een rally aankomen en niet weten hoe de proeven eruit zien. 70 procent van mijn werk is dan ook gedaan wanneer het startschot klinkt. Ik ben daar nu al mee bezig. 30 procent van het werk voor Zweden is bijvoorbeeld nu al gedaan. Ik kan niet anders. Monte-Carlo is een rally met lange dagen en korte nachten. De week erna zal ik eerst moeten recupereren, waarna ik nog een week heb om Zweden voor te bereiden. Anticiperen is dus noodzakelijk. Gelukkig is Zweden net als Estland niet de meest technische rally en vraagt het minder intense voorbereiding dan Monte-Carlo of Kenia.

Kenia: 20 tot 23 maart

“Deze heel atypische rally staat ervoor bekend slopend te zijn voor de auto’s, want in Kenia spreken we niet over wegen. Midden in de jungle moeten we vooral improviseren. De voorbije edities kenden we er nooit veel geluk op technisch vlak. Deze rally staat heel hoog op ons verlanglijstje.”

Canarische Eilanden: 24 tot 27 april

“Eén van de drie nieuwe rally’s op de WRC-kalender. Thierry reed er al eens een EK, maar dat is al meer dan tien jaar geleden. Deze wedstrijd zal dan ook meer videovoorbereiding vragen, maar het gaat om een rally over mooie asfaltwegen. Dat vergemakkelijkt ons werk.”

Portugal: 15 tot 18 mei

“In de streek van Porto kennen Thierry en ik intussen onze weg, want de proeven veranderen er niet vaak. Daar heb ik geen roadbook of Google Maps meer nodig. Dit is elk jaar dezelfde rally, maar dat maakt het er niet makkelijker op. Net omdat iedereen er de wegen zo goed kent, moeten we tot het uiterste gaan om te presteren.”

Sardinië: 5 tot 8 juni

“Deze rally wonnen we al één keer, Thierry al driemaal. Onze Hyundai is er altijd performant tegenover de Toyota-wagens. Sardinië is, door grof gravel, stenen en rotsen, een veeleisende wedstrijd voor de auto. De hoge temperaturen maken het uitdagend om de banden tijdens de lange proeven te managen. Als je hier geen lekke banden krijgt, kan dat het verschil maken tussen winst en verlies.”

Griekenland: 26 tot 29 juni

“In 2022 en 2024 wonnen we deze rally, die te vergelijken valt met Sardinië maar door nog grover gravel en extreem hoge temperaturen nog moeilijker is voor de auto. Portugal, Sardinië en Griekenland wordt een belangrijk drieluik voor ons. Hyundai is goed op dit terrein. Vanaf Estland trekken we naar rally’s die ons minder liggen.”

Estland: 17 tot 20 juli

“De auto’s van Toyota zijn op dit soort wegen ontwikkeld. Logisch. Elk merk specialiseert zich, net zoals in Formule 1. Hyundai focust zich meer op het technische aspect, terwijl Estland een rally puur op snelheid is. Toch willen we het zo goed mogelijk doen. We stonden hier al vaak op het podium, maar als Kalle Rovanperä in goeie doen is, wordt het moeilijk.”

Finland: 31 juli tot 3 augustus

“Finland is iets technischer dan Estland. Ook de gravel is anders. Als het regent, is het bijna zoals asfalt en liggen de snelheden heel hoog. Dit is net als Monte-Carlo een legendarische rally waarin het heel moeilijk is om de lokale piloten te verslaan. Voor ons is dit echt een uitdaging, maar hopelijk slagen we erin om deze rally eens op ons palmares te zetten.”

Paraguay: 28 tot 31 augustus

“Ook deze rally is nieuw. We zijn er nog nooit geweest en tasten dus in het duister. Vorig jaar was er wel al een testwedstrijd en kregen we een beetje info binnen, maar deze wedstrijd zal veel voorbereiding vergen. Anderzijds is het ook eens leuk dat iedereen met evenveel kennis zal starten, wat goed is voor jonge piloten. In dit soort rally’s hebben zij een eerlijkere kans om een resultaat te rijden.”

Chili: 11 tot 14 september

“Chili is een wedstrijd die we wel al kennen. Na Paraguay zullen we niet naar Europa terugkomen, dus wordt dit een heel lange periode van huis. Ik zal mijn verjaardag in Zuid-Amerika moeten vieren. Vorig jaar presteerden we niet goed in Chili. Toyota stak erbovenuit. We zullen ons op technisch vlak op deze rally moeten focussen, want anders kunnen we hier het kampioenschap verliezen. Een serieuze opgave waar we deze winter al aan gewerkt hebben.”

Centraal-Europa: 16 tot 19 oktober

“Met proeven in Tsjechië, Duitsland en Oostenrijk krijgen we drie verschillende types van parcours voorgeschoteld. Een mooie mix die ons ligt. In 2023 wonnen we de eerste editie en vorig jaar stonden we op het podium. Door de vaak moeilijke weersomstandigheden met regen en mist is deze rally altijd een uitdaging. We zullen intussen op het einde van het seizoen zijn en een afweging moeten maken tussen enerzijds presteren en anderzijds foutloos blijven.”

Japan: 6 tot 9 november

“Aan deze rally houden we mooie herinneringen over. In 2023 wonnen we hier en vorig jaar sleepten we er de titel binnen. Ditmaal wordt Japan de voorlaatste manche, wat een andere beleving zal geven. Het is een heel moeilijke rally met enorm veel bochten. De gemiddelde snelheid ligt bijzonder laag, wat het technisch moeilijk maakt. Hier zijn Thierry en Hyundai sterk in. In Toyota, de thuisbasis van de grote rivaal, proberen we elk jaar onze vlag neer te planten met onze Zuid-Koreaanse Hyundai. Ik ga graag naar Japan. Elk jaar proberen Thierry en ik er wat cultuur mee te pikken.”

Saudi-Arabië: 27 tot 30 november

“Dit is de derde nieuwe WRC-rally en meteen ook de slotmanche in plaats van Japan. Een grote verandering: we eindigen op gravel, niet op asfalt. Als je aan de leiding staat, moet je op donderdag en vrijdag als eerste de baan op. Een gigantisch nadeel, want op gravel maak je het spoor voor de wagens achter jou. Het zal er waarschijnlijk strategisch aan toe gaan. Los daarvan heeft niemand er een idee van hoe de rally in Saudi-Arabië er zal uitzien. In mei staat een testevent gepland. Rotsen, zanderige ondergrond… Ik weet niet voor welk soort parcours ze zullen kiezen. (glimlacht) En misschien weten ze het zelf ook nog niet.”