Met VW Kever uit 1975 in Budapest Rally voor het goede doel

Jan-Willem Bekaert uit de Derde Lansierstraat in Geluwe neemt met zijn Volkswagen Kever van het bouwjaar 1975 deel aan de zesde editie van de Boedapest Rally. Copiloot en goede vriend Bart De Cneudt woont in Leuven. Hun deelname koppelen ze aan een goed doel, namelijk Spierziekten Vlaanderen. De jongste zoon van Jan-Willem en zijn echtgenote Hanne Claeys heeft een spierziekte.

“Vlak voor zijn eerste verjaardag kregen we te horen dat onze jongste zoon Evert de spierziekte nemaline myopathie had”, zegt Jan-Willem. “Dat is een aangeboren spierziekte die bij minder dan 1 per 100.000 pasgeborenen voorkomt.”

Lange weg

Evert wordt volgende maand acht jaar en zat in het tweede leerjaar van vrije basisschool De Graankorrel in Geluwe. Hij heeft nog een oudere broer Bas (10). “De afgelopen jaren hebben we als gezin, samen met Evert, een enorme weg afgelegd”, zegt papa Jan-Willem (36). “En dat mag je letterlijk en figuurlijk nemen. We reden het land rond op zoek naar de beste zorgen en adviezen van artsen en proffen in verschillende ziekenhuizen.”

“Evert is heel veel en heel erg ziek geweest de voorbije jaren maar hij heeft er zich telkens doorgekrabbeld”

“Ook kregen we sociaal en emotioneel heel wat te verduren. Evert is heel veel en heel erg ziek geweest de voorbije jaren maar hij heeft er zich telkens doorgekrabbeld. Zijn sterke wil en zijn doorzetting zorgt voor een pittig karakter waar ik als papa enorm trots op ben. Om mijn trots en respect voor Evert te tonen, wil ik onze jarenlange figuurlijke weg omzetten in echte kilometers tijdens de Budapest Rally.”

Wagen pimpen

Het opzet is niet om als eerste over de streep te komen, maar je kan wel punten scoren door de wagen te pimpen en onderweg opdrachten te vervullen. De officiële start was vrijdagmorgen aan de Leeuw van Waterloo. Enkel de eerste paar honderd kilometer is via autosnelwegen. De rest via mooie binnenwegen. Vanuit Nederland en ons land zijn er zo’n 300 teams.

De afstand bedraagt meer dan 2.500 kilometer. De finish is voorzien volgende week donderdagnamiddag 21 juli, op onze Nationale Feestdag. Deze kleurrijke roadtrip met originele vierwielers verloopt in zeven etappes door acht verschillende landen: België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Italië, Slovenië, Kroatië en Hongarije. Onderweg zijn er tal van pitstops en challenges te volbrengen. Elke avond kamperen de deelnemers op een unieke plek.v

“Spierziekten Vlaanderen helpt mensen die geconfronteerd worden met een spierziekte en wil hen ondersteunen op alle mogelijke manieren”

De VW Kever was zaterdag te bewonderen in de Ieperstraat tijdens de Gaperfeesten in Geluwe. Jan-Willem won toen trouwens het BK autobandrollen. “Omdat zowel Evert als ik een grote passie hebben voor auto’s en moto’s wil ik met mijn deelname aan de Boedapest Rally graag geld inzamelen voor de vzw Spierziekten Vlaanderen”, vertelt Jan-Willem. “Dit goed doel ligt ons heel na aan het hart want Spierziekten Vlaanderen helpt mensen die geconfronteerd worden met een spierziekte en wil hen ondersteunen op alle mogelijke manieren. Verder geven we nog twee andere vzw’s een duwtje in de rug, namelijk vzw De Ouders en de pas opgerichte vzw Kameleoncocktail.”

De Volkswagen Kever is volledig bestickerd met diverse logo’s van sponsors. “We komen uit op ruim dertig sponsors”, vertelt Gert-Jan. “Omdat we meer dan het dubbele aan financiële steun verzamelden, namen we er nog die twee andere vzw’s bij.”

Jan-Willem en Bart studeerden aan de Hogeschool Gent. Jan-Willem studeerde er af als master elektromechanica en werkt als projectleider bij Sandwichpanelen Kristof Maes uit Menen. Ze komen aan de start als team BR22 – Team Aircooled 4 NM 2 BUD en dat vraagt uiteraard een woordje uitleg. “Aircooled slaat op de VW Kever van 1975, 4NM is voor de spierziekte Nemaline Myopatihie 2BUD is naar Budapest.