Melissa Debackere en Nick Degryse winnen weer in Moorslede: Heruitgave van vorig jaar

De tweede editie van de Short Rally van Moorslede is een heruitgave van vorig jaar geworden, met een spannend duel tussen Melissa Debackere en Vincent Verschueren. Pas in de laatste proeven kon Debackere haar achterstand goedmaken; ze won met miniem verschil.

Hoewel er in hetzelfde weekend met de South Belgian Rally een wedstrijd van het Belgisch kampioenschap rally plaatsvond, stonden er zondagmorgen niet minder dan 109 teams aan de start.

Tijdens de eerste omloop waren beide favorieten niet echt tevreden over hun prestatie. Melissa Debackere had voor de verkeerde banden gekozen en Vincent Verschueren klaagde over een verkeerde afstelling van zijn Skoda Fabia R5. Toch nam hij de leiding, met elf seconden voorsprong op Debackere.

Terwijl Verschueren iedere omloop een andere afstelling testte, ging Debackere – met de juiste banden onder haar Skoda – op zoek naar de leider. De snelle Wervikse kon iedere snelheidsrit iets van haar achterstand goedmaken, maar het duurde tot de voorlaatste proef eer ze de leiding nam. Ze won uiteindelijk de rally met iets meer dan drie seconden verschil. Moorsledenaar Nick Degryse, haar gelegenheidscopiloot, zegevierde zo voor de tweede maal op rij in zijn thuiswedstrijd.

“Het is altijd een moeilijke bandenkeuze, hier in Moorslede”, aldus de winnares. “Tijdens de eerste omloop zaten we compleet verkeerd, maar vanaf de tweede ronde hadden we de juiste banden op onze Skoda en konden we de achtervolging inzetten. Net als vorig jaar duurde het tot de laatste snelheidsritten vooraleer we Verschueren te pakken kregen.”

Oost-Vlaming Vincent Verschueren kwam in Moorslede zijn nieuwe wagen testen en wordt dit jaar genavigeerd door Izegemnaar Jasper Vermeulen. “We zijn gestart met een afstelling die we kregen van de ingenieur van het team, maar dat beviel Vincent niet. We hebben iedere omloop een andere afstelling getest in functie van de TAC Rally. Door een haperende pop-off klep verloren we een handvol seconden, maar het voornaamste was een doorgedreven test te kunnen doen”, aldus de Izegemnaar.

Thuisrijders

In de strijd om de derde plaats ging Andy Lefevere al in de tweede proef van de weg. Garagehouder Kurt Boone was met zijn Mitsubishi Lancer duidelijk sneller dan de andere R5 wagens en finishte op het podium. Thuisverpleegster Sharon Despriet uit Moorslede navigeerde Gunther Monnens naar de vierde plaats. “Ik werk drie op de vier weekends, maar wilde deze thuiswedstrijd niet missen. In de Porsche 997 GT3 en met Gunther achter het stuur heb ik een hoogdag beleefd.” Moorsledenaar Bert Coene maakte de top vijf vol. “Het kon hier vandaag weer alle kanten uit met het weer, en dan is de bandenkeuze zeer delicaat. Onze vijfde plaats is een correct resultaat”, zei de transporteur.

Bij de historics kon favoriet Nick Toorré door een lekke band en het bijhorend tijdsverlies van drie minuten nooit meedoen voor de zege. Damon Noyelle, voor het eerst aan de start met een Subaru Impreza, behaalde de eerste zege van zijn carrière en werd zelfs zevende algemeen.

In de Divisie 1&2 stond er opnieuw geen maat op Stefaan Tjoens, die met driekwart minuut voorsprong won en negende algemeen werd.