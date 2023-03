Melissa Debackere en Nick Degryse winnen tweede Short rally van Moorslede

De tweede editie van de Short rally van Moorslede werd een heruitgave van de vorige editie waarbij we een spannend duel kregen tussen Melissa Debackere en Vincent Verschueren. Slechts tijdens de laatste lus kon Melissa Debackere het laken naar zich toe trekken en won ze opnieuw met miniem verschil.

Tijdens de eerste omloop waren beide favorieten niet echt tevreden over hun prestatie. Melissa Debackere had voor de verkeerde banden gekozen en Vincent Verschueren klaagde over een verkeerde afstelling van zijn Skoda Fabia R5. Dat belette Vincent Verschueren niet om de leiding in handen te nemen met elf seconden voorsprong op Debackere.

Terwijl Vincent Verschueren iedere omloop een andere afstelling testte van zijn nieuwe Skoda Fabia ging Melissa Debackere, met de juiste banden onder haar Skoda, op zoek naar de leider. De snelle Wervikse kon iedere snelheidsrit iets van haar achterstand goedmaken maar het duurde tot de voorlaatste proef eer ze de leiding in handen kreeg. Ze won uiteindelijk de rally met iets meer dan drie seconden verschil. Moorsledenaar Nick Degryse, haar gelegenheidscopiloot, won zo voor de tweede maal op rij zijn thuiswedstrijd .

In de strijd om de derde plaats verloren we al snel Andy Lefevere die op de tweede proef van de weg ging. Garagehouder Kurt Boone was met zijn Mitsubishi Lancer duidelijk sneller dan de resterende R5 wagens en finishte knap op de resterende podiumplaats. Thuisverpleegster Sharon Despriet uit Moorslede navigeerde Gunther Monnens naar de vierde plaats en nog een thuisrijder maakte de top-5 vol : Bert Coene.

Bij de historics kon favoriet Nick Toorré nooit meedoen voor de zege door een lekke band en het bijhorend tijdsverlies van drie minuten. Damien Noyelle, voor het eerst aan de start met een Subaru Impreza, behaalde zijn eerste zege van zijn carrière en werd zelfs zevende algemeen.

In de Divisie 1&2 stond er opnieuw geen maat op Stefaan Tjoens die met driekwart minuut voorsprong won en negende algemeen werd.

Van de 109 gestarte wagens haalden er uiteindelijk 84 de finish.