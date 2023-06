Maxim Decock wil komaf maken met pechduivel: “We zullen onszelf en de wagen zo goed mogelijk voorbereiden”

Ook voor Maxim Decock zal het eind juni de eerste kennismaking zijn met de Ardeca Ypres Rally. De Komenaar hoopt vooral dat de techniek hem niet in de steek zal laten. “De vier laatste rally’s moesten we telkens vroegtijdig de handdoek werpen door een technisch mankement”, aldus Maxime. “Zowel in Tielt, de Rally van Wallonië, Bocholt als een Franse onverhard rally verdwenen we in het opgeverspark. Uitrijden zal voor ons al een hele voldoening geven.”

Referentiepunten

“In de Stellantis Rally Cup Belux, voorbehouden voor mensen die met een Peugeot 208 Rally4 of een Opel Corsa Rally4 rijden, kan ik niet veel meer rechtzetten na de recente opgaves. De achterstand is te groot geworden, en zoiets als een joker inzetten bestaat niet in deze Cup. Maar ik weet dat we, eenmaal verlost van problemen, zeker ons mannetje kunnen staan. Mijn referentiepunten zullen enkele Juniors zijn, zoals Jonas Dewilde en Tom Heindrichs, de stiefbroer van WRC-grootheid Thierry Neuville. Kunnen wedijveren met hen, zou mij al zeer gelukkig maken.

Streekkennis

De Duitser Marijan Griebel en de Oostenrijker Julian Wagner hebben pakken ervaring in binnen- en buitenland en zijn gewoon outstanding in de Stellantis Rally Cup. Kan de streekkennis in mijn voordeel spelen? Misschien wel. Ik heb altijd in Ieper school gelopen en ken dus heel wat van deze weggetjes. Al zijn er natuurlijk ook klassementsproeven in het geheel waar ik haast nooit passeer. Maar of je echt een voordeel kan halen uit het feit dat je van de regio bent, is zeer de vraag. Van de lange, en vaak opeenvolgende proeven, hebben we zeker geen schrik. Het zal er op aankomen om zowel de wagen als onszelf zo goed mogelijk voor te bereiden en te zorgen dat overal de puntjes op de i geplaatst worden. Als we met een positief gevoel de kattenstad kunnen verlaten, dan zouden we in het najaar kiezen voor een deelname aan nog enkele Franse rally’s op onverhard. Kwestie van de nodige extra ervaring op te doen”, klinkt het. (DT)