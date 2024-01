Mathieu wint met een diesel de titel

De prijsuitreiking van de West-Vlaamse autosport kampioenen vond onlangs plaats in Diksmuide. Merkwaardig was het feit dat er tussen de vele winnaars één piloot was die met een diesel erin geslaagd was om West-Vlaams kampioen te worden.

Mathieu Vandoolaeghe uit Oostnieuwkerke debuteerde in 2019 in de rallysport met een BMW 325i, maar stapte al snel over op een Mercedes 190 diesel waarmee hij dit jaar West-Vlaams kampioen rally werd in de Divisie 5.

“Ik debuteerde in de rallysport in 2019 en zoals zovelen opteerde ik voor een BMW. Aangezien ik zelf garagehouder ben en de wagen zelf kon klaarstomen was de keuze voor een BMW vrij evident. De BMW 325i, zoals ik hem bouwde, is een vrij eenvoudige wagen (geen turbo, geen vierwielaandrijving) en de wisselstukken van BMW passen op heel veel modellen. Toen ik voor het seizoen 2020 de wagen sneller wilde maken, was dat technisch geen probleem maar financieel was dat een ander verhaal. Daarom koos ik ervoor om een wagen te maken met een dieselmotor. Mijn keuze viel op de Mercedes 190 diesel”, zegt Mathieu. “Ik heb van jongs af aan met een Mercedes 190 diesel gereden en wist dat dit zeer sterke wagens waren en eenvoudig om aan te sleutelen. Ik heb een vijf cilinder turbo diesel gemaakt en dat is een motor met heel wat koppel en een aardig aantal pk’s. Een motor met die capaciteiten zou bij een ander merk al snel 15.000 euro meer kosten. Daarenboven is de Mercedes 190 een wagen waarmee je gemakkelijk dwars kan rijden en dat past zeer goed bij mijn spectaculaire rijstijl. Na een winter van veel sleutelen kon ik in 2020 aan de start komen met mijn diesel, de enige rallywagen in onze provincie die op mazout rijdt. In 2021 maakte het grote publiek kennis met mijn diesel rallywagen.”

Kampioenschap

“Vorig jaar werd ik al tweede in het West-Vlaams kampioenschap Divisie 5 en mijn ambitie voor dit jaar was om nog beter te doen. We reden een regelmatig seizoen, gekruid met een zege in de Rally van Kasterlee en alleen in de TBR Short rally moesten we vroegtijdig aan de kant met een defect differentieel. Dat was dubbel jammer, omdat de TBR Short rally voor ons een thuiswedstrijd is. Voor het seizoen 2024 hebben we de wagen grondig nagezien en gaan we opnieuw de VAS rally’s rijden.”