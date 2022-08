Martijn Wydaeghe mikt met Thierry Neuville op tweede zege op rij in Ieper: “We zijn dit jaar nog niet beloond geweest voor onze inzet”

Als corijder van Thierry Neuville beleeft Martijn Wydaeghe niet het beste seizoen. Het Hyundai-duo kreeg te vaak te kampen met technische problemen en zag Kalle Rovanperä de titelstrijd domineren. In de Ypres Rally hopen ze voor eigen volk eindelijk die eerste seizoenszege te behalen, net als vorig jaar.

Niet Sint-Eloois-Winkel en ook niet langer Kruisem, maar wel Andorra is intussen de officiële uitvalsbasis van Martijn Wydaeghe. De dwergstaat in de Pyreneeën is om verschillende redenen erg geliefd bij topsporters. “Je leeft hier op de hoogte en alles is hier ideaal geschikt voor fysieke trainingen”, vertelt Wydaeghe. “Zoiets vind je niet in België. Er heerst ook een aangenaam klimaat. Het is gewoon een ander soort leven. Vanuit Barcelona heb je bovendien ook iets meer vluchten dan in Brussel.” Wydaeghe tracht er ook te bekomen van een vaak hectisch leven waarbij hij bijna constant pendelt tussen rally’s en testsessies. “We zitten bijna iedere week in de auto, waardoor het natuurlijk superdruk is. Dat maakt ook dat het niet makkelijk ingrijpen is op technisch vlak.”

Frustrerend

Dat technisch vlak, daar liep het dit seizoen vaak verkeerd. Neuville en Wydaeghe werden dit seizoen al meerdere keren achteruitgeslagen met mankementen op hun nieuwe Hyundai i20 Rally1. “Onze eigen performance is op niveau, maar we hebben niet altijd het geluk of de betrouwbaarheid gehad om goede resultaten te scoren terwijl we het wel vaak verdienden”, tracht Wydaeghe het seizoen tot dusver samen te vatten. “Aan de titelstrijd is ondertussen niet veel meer te doen. We moeten nu focussen op de wedstrijden waar we wel nog goed kunnen scoren en tegelijk ook 2023 voorbereiden. Het nieuwe seizoen zal er snel zijn en we moeten zorgen dat we niet opnieuw op achtervolgen zijn aangewezen. We hebben de laatste wedstrijden wel stappen gezet, maar willen er nog meer zetten.”

Het is leuk dat alles nu in de streek van Ieper is, ook de Powerstage

Hoewel het mentaal niet altijd makkelijk is, blijft het duo er de moed inhouden. “Het is frustrerend, niet alleen voor Thierry en mezelf, maar ook voor het team en de mecaniciens. Iedereen werkt superhard, maar we zijn nog niet echt beloond geweest voor onze inzet. We hebben al getoond dat onze mentaliteit behoorlijk groot is en proberen er continu het beste van te maken. Onze aanpak en motivatie blijven. Rovanperä is supersterk en het is moeilijk om het geluk van een winnaar naar beneden te halen. Het blijft echter een mechanische sport en we hebben vorig seizoen gezien dat het snel kan keren.”

Neuville en Wydaeghe zien nog een hoop kansen om succes te boeken dit seizoen. “Het doel is die tweede plek in het kampioenschap en nog zoveel mogelijk overwinningen pakken. Sommige wedstrijden zullen ons misschien beter liggen nu. Griekenland appreciëren we bijvoorbeeld wel. Nieuw-Zeeland is dan weer nieuw voor iedereen, enkel Thierry reed er al eens in 2012. In Catalonië hebben we vorig jaar gewonnen en ten slotte is er nog Japan, een rally die ook nieuw is voor iedereen. Die wedstrijd gaat door vlakbij het hoofdkwartier van Toyota, dus Hyundai is erop gebrand om hen daar te kloppen. We moeten overal voor minstens het podium kunnen meedoen.”

Mooie lay-out

De grootste winstkansen hebben Neuville en Wydaeghe ongetwijfeld in de Ypres Rally, waar ze vorig jaar hun eerste WK-zege samen pakten. Wydaeghe kan de vernieuwingen in deze editie wel smaken. “Het is leuk dat alles nu in de streek van Ieper is, ook de Powerstage. Maar hoewel er veel kritiek op kwam, vond ik Francorchamps dankzij zijn autosportgeschiedenis toch ook wel een toegevoegde waarde hebben. Een omgekeerd tracé was misschien ook mooi geweest, met een finish in Ieper. Ik vind het in elk geval een mooie lay-out. De concurrentie kent het parcours misschien ook al een beetje, maar toch zijn er veel proeven aangepast. Slechts enkele proeven zijn identiek tegenover vorig jaar. Wij kunnen nog op parcourskennis van vroeger rekenen. Hopelijk helpt onze ervaring om de iets mindere performance te compenseren.”

“Uiteraard zouden we vorig jaar graag overdoen. We zullen moeten afwachten hoe de wedstrijd verloopt! Onze grootste tegenstanders? Evans, Rovanperä en Breen.”