Marie-Jeanne van Willy Naessens rijdt mee in oldtimerrally voor dames

In de Brugse binnenstad vond zaterdagnamiddag de start van de proloog plaats van de Tour des Reines: een oldtimerraly die specifiek gericht is op dames. Onder meer Marie-Jeanne Huysmans, de echtgenote van Willy Naessens, kwam er aan de start in een bijzonder fraaie Mercedes uit 1959.

De Tour des Reines is een jaarlijks terugkerende oldtimerrally voor dames. In de vorige twee edities reden de dames van Brugge naar Venetië en van Brugge naar Wenen. Dit jaar gaat het richting Ierland. Het evenement is een organisatie van Bruggeling Wim Decraemer. De wagens, opvallende veel Mercedes en Porsche, verzamelden zaterdag omstreeks 13u30 op de Markt van Brugge. Het spektakel kon ook veel toeristen bekoren.

“Onder de deelnemende rally-piloten noteren we heel wat klinkende namen, zoals Open VLD-parlementslid Kathleen Verhelst, de bekende hobbykok en onderneemster Claudia Allemeersch en Marie-Jeanne Huysman, de bekende echtgenote van de nog veel bekendere zwembadbouwer Willy Naessens. Ze kwamen samen met co-pilote Lieve Destobere in een prachtige Mercedes 220 Ponton Cabrio aangereden op de Markt. “Het bouwjaar van de wagen is 1959. Ik rijd er nu al zo’n tien jaar me. Het is de derde keer dat we deelnemen aan deze Tour des Reines Dit wordt dus een mooie traditie”, vertelt Marie-Jeanne. “Met een andere organisatie hebben we ook al richting cote d’azur gereden.”

Na een officiële ontvangst door een delegatie van het stadsbestuur in het stadhuis, reed het gezelschap een stuk door en rondom de binnenstad richting Zeebrugge, waar de auto’s ingescheept worden voor transport. Op vrijdag 19 mei vliegen de dames van op de luchthaven van Oostende richting Cork, van waaruit ze dus een vijfdaagse rondreis in Ierland maken. Op 24 mei eindigen ze hun rit in Dublin, de stad van waaruit ze terug naar Oostende terugvliegen.